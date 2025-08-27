Importación de arroz del IMA no está pagando los aranceles: Cadena agroalimentaria

La llegada al país de 550.000 quintales de arroz en cáscara a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) viene generando suspicacia entre la agroindustria y los productores de arroz nacional. La razón: la solicitud viola varias leyes, la catalogan de 'unilateral' y el Tesoro Nacional dejará de percibir casi $9 millones en concepto del impuesto de importación.El arroz procedente de Brasil arribó en el granelero CS JOLA (IMO:9791896).La solicitud, según el IMA, obedece a que los molinos no tienen suficiente arroz para su programa de agroferias, sino para suplir sus marcas propias. No obstante, Camilo Mendoza, presidente de la Cadena Agroalimentaria de Arroz fue enfático al decir que 'La Ley 47 del 2017 prohibe las importaciones de arroz en tiempo de precosecha y cocecha. De igual manera, lo prohibe el Decreto ejecutivo 14 del jueves 31 de julio de 2025, que reglamenta la Ley 17 de 22 de febrero del 2018'.El Decreto Ejecutivo 14 de 2025 fue firmado por el presidente, José Raúl Mulinio, para proteger la cosecha nacional de las importaciones fuera de tiempo.Según la nota de prensa de Presidencia, fechada 31 de julio de 2025: 'este decreto ejecutivo prohíbe la importación de arroz extranjero durante el tiempo de precosecha, que se da entre los meses de junio y julio, y el periodo de cosecha, que comienza a partir de agosto. Luego de transcurridos estos tiempos, se permitirán las importaciones del grano a través de licencias que deberán ser tramitadas en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)'.