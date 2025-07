Sin consenso en arroz: convocan a nueva reunión para este viernes

La reunión extraordinaria de la Cadena Agroalimentaria de Arroz, celebrada ayer 21 de julio en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), concluyó sin un consenso sobre la legalidad de la reciente importación de 463.227 quintales de arroz provenientes de Uruguay. Ante la falta de acuerdo, las partes volverán a reunirse el viernes 25 de julio para discutir propuestas que esclarezcan los procedimientos y evitar controversias.

El encuentro extraordinario fue convocado tras denuncias de los productores sobre un posible incumplimiento en los mecanismos legales de importación. Además de que un supuesto error de un corredor de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), solicitó tres millones de quintales de arroz, adicionales a 391.000 quintales también de arroz para una empresa, de la cual no revelaron su nombre o marcas.

Según Omar Spiegel, presidente de los productores de arroz de Veraguas, el cargamento uruguayo habría ingresado sin pasar por mesa de la cadena agroalimentaria, lo que pone en riesgo la soberanía alimentaria y miles de empleos, y lo que, a juicio de los productores, constituye una infracción directa a la normativa vigente al llegar en periodo de precosecha y cosecha nacional.

El arroz uruguayo ingresó a Panamá el 2 de julio pasado en el buque granelero Ananya Naree (IMO 9464003), atracado en el puerto de Cristóbal, en la provincia de Colón. El grano fue adquirido entre seis empresas: Grupo Romal (34.722,45 qq), Lago Sirino (81.010,05 qq), Industrial Arrocera de Chiriquí (64.444,90 qq), Hermanos Palacios (127.577,34 qq), Procesadora de Granos de Chiriquí (92.593,20 qq), y Molino Veraguas (58.870,75 quintales).

No obstante, el citado cargamento fue notificado en la plataforma de la APA, lo que demostraría que fue reportada oficialmente por la propia industria ante las autoridades competentes.

Spigel destacó que la entrada del grano provoca una disminución en el precio de venta del producto nacional, ya que tiene un menor costo.

“Los rubros sensitivos, como el arroz, solo pueden ser importados por desabastecimiento o mediante contingentes pactados en tratados internacionales como OMC (Organización Mundial del Comercio) o TPC (Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos). Cualquier otra vía debe ser discutida en esta mesa”, señaló Spiegel. También afirmó que los inventarios actuales garantizan abastecimiento nacional hasta el 2 de febrero de 2026.

El productor —quien al ser consultado por los medios si la importación de arroz es ilegal o no— no se atrevió a tomar parte, sino que espera que la mesa determine el camino a seguir, y reiteró que es vital que se respeten los mecanismos.

Del lado de la industria, Raúl Palacios, vicepresidente de la Asociación Nacional de Molineros (Analmo), defendió la legalidad del arroz importado de Uruguay. Explicó que seis empresas compartieron el lote traído y que el ingreso se hizo pagando un arancel del 90 %, como lo permite la normativa comercial panameña fuera de los contingentes habituales.

“El arroz fue traído por necesidad. No se aprobó a tiempo un contingente adicional y ciertas industrias se quedaron sin producto. No hubo intención de desplazar la producción nacional”, sostuvo Palacios.

“Este contingente de Uruguay no está ni en el OMC ni en el TPC sino que está contemplado en la ley panameña, que pagando el 90 % se puede, no hay que pedirle, supuestamente, porque yo no soy abogado [...] permiso a nadie porque yo estoy pagando mis impuestos”, indicó.

El vicepresidente de la Analmo aclaró que tanto la información de la supuesta solicitud de importación de tres millones de quintales y de los 391.000 quintales de arroz adicionales para una empresa no es correcta. En el caso de la APA, “fue una información que subió un corredor de Aduana que no era correcta... se borró porque esta misma persona dijo que estaba haciendo un ejercicio, pero era totalmente falso de 3 millones de quintales”.

Y en el otro caso: “No hay industria que tenga arroz acopiado y que solito la logística de esto de 391.000 quintales, 400.000 quintales es sumamente complicado. Cuando aquí se trae un barco de 400.000 quintales es para veintitantos molinos y cada molino tiene una logística, imagínese un solo industrial hacer esa logística de un barco entero”, declaró a los medios”.

Palacios recordó que en abril pasado, luego de 10 años, el Gobierno nacional les quitó a los productores el subsidio de $7.50 por rendimiento de quintal. “Los productores están tremendamente preocupados porque ese subsidio les ayudaba a compensar sus costos de producción. Están un poco tímidos por los precios internacionales del arroz, como la industria también está preocupada por el precio internacional del arroz y por los tratados que tenemos pactados con OMC y TPC”.

Aclaró que el arroz importado servirá de empalme con la producción nacional, debido a que el arroz local una vez cosechado requerirá de tres meses de reposo, para evitar que tras su comercialización en la cocción del grano quede pasatoso o como conmumente se le conoce en Panamá “aguachado”. Al consumidor panameño —dijo— “no le gusta consumir un producto que al que hoy le tiene que echar menos agua, porque se aguacha y tampoco sabe cuándo es un arroz viejo o arroz nuevo, entonces mal vale le va a echar la culpa que el arroz [de equis marca] no sirve”.

Durante el encuentro, al que asistió por invitación de la Cadena, el titular del MIDA, Roberto Linares, reafirmó el compromiso del Ministerio de respaldar a los productores nacionales. Y recalcó que la institución siempre estará del lado de los agricultores.

También participaron en la reunión el director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, y el director de la APA, Alberto Paz Rodríguez.

Entre los temas abordados fue la inquietud generada por una importación de arroz, que según explicó el director de la APA, fue registrada por error en la plataforma digital de la institución. “La situación ya fue corregida”, aclaró Paz Rodríguez, al tiempo que los miembros de Analmo aclararon que sus empresas no han solicitado la importación en cuestión.

Por su parte, el IMA precisó que las solicitudes que realiza están destinadas exclusivamente a las agroferias, con el objetivo de beneficiar a las familias más vulnerables del país. Unos 550.000 quintales.