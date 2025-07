‘Fantastic Four: Primeros Pasos’, una bienvenida a la primera familia de Marvel

La primera familia de Marvel, “Fantastic Four” (o Los Cuatro Fantásticos, en español) ha sido representada muy poco en la gran pantalla, pese a que en los cómics tiene suficiente material para crear una saga de películas por docenas siguiendo sus aventuras y a los múltiples universos a los que viajan. Tras sus apariciones en “Fantastic Four” (2005) y “Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer” (2007) y “Fant4stic” en 2015, parecía que los queridos superhéroes se habían evaporado de la conversación ‘mainstream’ en el cine, pero ahora “Primeros Pasos” les da su regreso triunfal a la gran pantalla.

Matt Shakman (WandaVision) dirige esta entrega en la que la familia es el centro y la razón de toda la historia. La cinta nos adentra a una Tierra retrofuturista ambientada en los años 1960 norteamericanos en su forma de vestir y decorar, pero con robots, tecnología de punta y suficiente conocimiento como para unir a todo el globo por una misma causa: supervivencia.

En una conferencia de prensa global donde La Decana estuvo presente, Shakman indicó que construir el mundo retro futurista de los “Fantastic Four” estuvo en desarrollo por años, tras obtener los derechos por parte de Fox. “Estoy muy honrado de traer al equipo al MCU. Son las figuras más destacadas de su época y de su era, y habríamos oído hablar de ellos si hubieran estado en la línea temporal habitual de Marvel. Así que tuvimos que situarlos en un universo y una tierra diferentes, lo que nos permitió construir este retrofuturo de los años 60”.

En su centro está el Dr. Reed Richards (Pedro Pascal), quien se encuentra en el proceso de enfrentar una de las fórmulas más complejas de su vida: ser padre. Su relación con Sue Storm (Vanessa Kirby) se materializa en un bebé que puede ser tanto un nuevo enigma o la respuesta para salvar al planeta del heraldo, Shalla-Bal (Julia Garner), quien busca traer a un mayor enemigo para consumir la Tierra.

“Ya sentía una gran pasión por ella. Pero me emocionaba mucho la idea de tener a esta superheroína embarazada, a esta madre trabajadora. Incluso durante el rodaje, fue surrealista, de verdad, porque tenía la barriguita del embarazo”, indicó Kirby a la prensa, quien actualmente cursa su primer trimestre de embarazo, “pero estaba tan involucrada en todo, y Matt y Kevin fueron grandes defensores de que ella fuera tan compleja, tan feroz, tan amorosa, tan cálida y todas esas cosas que creo que la feminidad realmente implica”.

Amados por el público global, los Cuatro Fantásticos son un grupo privilegiado en cuanto a entender las profundidades del amor filial, el amor romántico y la pasión por salvar y proteger al mundo y uno al otro, algo que demuestran cada vez que pueden y hasta en sus decisiones. Shakman logra llevar a los personajes a momentos profundos en sus vidas individuales sin hacerlos aislarse del problema general que afronta al grupo como tal.

“Tenemos la dicha de llamarlos nuestros protectores, líderes y amigos” hace eco el comentarista Ted Gilbert en su preciado ‘talk-show’ en donde los cuatro son invitados regulares tras sus magníficas conquistas. Pero, pronto esos roles no son suficientes y se ven llevados a ser más que solo fantásticos para salvar a la Tierra y a su familia.

Pese a que hay momentos que se sienten poco cocidos y repetitivos en algunas escenas, las interpretaciones de Pascal y Kirby como cabezas del equipo se mantienen firmes, sin negar sus debilidades. “Reed se culpa a sí mismo por el incidente, pero lo que más me gustó de él fue ver a esta persona, tan brillante y con tanta facilidad para descifrar las ecuaciones científicas más complejas, para crear soluciones para absolutamente todo, o para seguir comprendiendo cómo funciona el mundo y más allá no logra saber realmente cómo entender la ecuación mucho más compleja de las relaciones”, comentó Pascal en la conferencia, “Y familia. Y amor. Y crecer en una relación. Y crecer en una familia. Y como pareja, como amigo, y luego, por supuesto, como padre. La única manera en la que sabe manejar eso es, por así decirlo, empezando a proteger el mundo para su bebé en lugar de simplemente estar presente”.

Por su lado, la Antorcha Humana, mejor conocido como Johnny Storm (Joseph Quinn) y la Mole –o Benjamin Grimm– (Ebon Moss-Bachrach) se unen como el dúo estelar en la cinta, sus constantes tira y jala de ingenio y humor hacen de la cinta una experiencia única y sin tanta carga dramática ante la ya violenta trama que sufren sus personajes.

Johnny destaca por querer mostrarse más allá de lo que los demás piensan, ya que es más que un apasionado por el espacio y por pasar un buen rato, es también inteligente, capaz y con carga por regresar al espacio y descubrir más de lo que hay arriba de él. Su evolución es gradual y visible, no es solo un héroe, es un hermano, cuñado y amigo y algo más, capaz de asombrarnos. Su famoso “¡Llamas a mí!” es un recordatorio nostálgico para aquellos que crecimos con su personaje como uno de los más queridos del universo Marvel, además que sus llamas captaron la atención con un gran manejo de efectos visuales con tonos realistas en cada escena.

Ben no se queda atrás y con su unión a Johnny, aunado a su sensibilidad clara le da el rol de la “roca” del equipo, listo para ser en quien todos se apoyen para sobrellevar las dificultades mundanas y espaciales. Moss-Bachrach hace su debut en utilizar captura de movimiento para recrear a la Mole, siendo un trabajo de introspección, dejando ver los pensamientos y sentimientos de Ben que están mucho más abajo de su exterior de roca. “Me pareció muy liberador. Aparezco en todas las escenas con ellos. Nos miramos a los ojos. Estoy ahí mismo. Y había una inmediatez y una libertad que siempre me sorprendió”, dijo el actor de ‘The Bear’.

“Ben ha tenido un constante tira y afloja, una tensión entre su exterior, francamente monstruoso, y su interior, una persona muy humana, leal y amable”, comentó el actor de Ben, “y creo que intentar mostrar su vida interior, ser comprendido y aferrarse a su humanidad es inherente a este personaje. Creo que esta es una de las razones, sin duda, por las que quise interpretarlo, y es uno de los personajes más cautivadores”.

La cinta, que estrena oficialmente hoy en cines nacionales, se ha posicionado rápidamente como una de las más esperadas de Marvel del año, siendo un preámbulo a lo que la audiencia podrá ver en la anticipada “Avengers: Doomsday” en 2026.

Y eso en gran parte es por el diseño y presentación de la nueva Silver Surfer en escena, Shalla-Bal (Julia Garner), que es quien introduce a un devorador de mundos a la Tierra y al equipo de los Fantásticos. Con su voz calmada y apariencia de platino es capaz de causar una fuerte impresión y suspenso, dando a su personaje una profundidad necesaria para no quedarse relegada a un papel secundario. Para Garner ser la heraldo fue un papel retador, puesto que en su presentación depende cuánto se tema al villano principal.

Para su discurso de introducción, Garner se encontraba suspendida a 30 pies del suelo en uno de los sets más grandes hechos para la película. “Bueno, ese fue mi primer día en el set. Y estaba aterrorizada. Pero también intentaba disimularlo. Pero fueron tan acogedores, cálidos y reconfortantes. Pero sí, fue una locura. Probablemente fue el primer día de trabajo más loco que he tenido”, indicó Garner. “ También es diferente porque es Shalla-Bal y eso nunca se ha visto en pantalla, así que ya hay esa diferencia. Y luego le di mi toque personal, pero sin cambiar demasiado, con ganas de respetar a los fans”.

Mientras vemos a los Fantásticos unir a todo el planeta para una movilización masiva, su viaje al espacio con una rapidez mayor a la de la luz y la integración de los personajes en sus nuevos roles y lo rápido que cambian las posibilidades y riesgos, la música de Michael Giacchino (“Los Increíbles”, “Ratatouille”) los envuelve y da claridad a situaciones tensas, o ternura a escenas con un alto nivel emocional, lo que hace aún más cautivante la trama.

“Primeros Pasos” es una carta de apreciación a los Cuatro Fantásticos y a los fanáticos. Si bien sólo podemos ver 1 % de su evolución y su realidad una vez su mayor milagro aparece, es una cinta que da pie a más, más visibilidad de la familia, más sensibilidad, más humor, más calidad de arte visual y más de los superhéroes más poderosos de todo el universo Marvel. Una cinta que es lo que pretende sin darse aires de más ni dejar cabos sueltos, siendo fantástica en reunir temas de comunidad, conexión, humildad, protección y dar el todo por el todo al momento de sacrificarse por quienes amamos.