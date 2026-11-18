A siete años de su muerte, todavía persisten las dudas sobre el fallecimiento del empresario Jeffrey Epstein, mientras permanecía recluido en una de las celdas del Departamento Metropolitano de Correcciones de Manhattan, en Estados Unidos. A las dudas planteadas por el forense Michael Baden se suma ahora la opinión del médico forense Michael Freeman, quien dedicó un año a examinar el expediente de la autopsia de Epstein, en una investigación impulsada por el hermano del fallecido, Mark Epstein.

Freeman, quien presentó los resultados de su investigación forense el pasado lunes en Londres, Reino Unido, en el marco de una trayectoria dedicada a examinar muertes no esclarecidas, aseguró en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times que, cuando vio por primera vez las fotografías de la autopsia de Epstein, ya sabía que no había una marca de ahorcamiento como tal.

Hasta el momento, la hipótesis oficial sostiene que Epstein se habría ahorcado con las sábanas disponibles en la cama de su celda. Sin embargo, la familia Epstein mantiene que el estrangulamiento homicida es la explicación más plausible de su fallecimiento. En este sentido, Freeman sostuvo que las marcas halladas en el cuerpo de Epstein también apuntan a que pudo haber ocurrido algún tipo de forcejeo.

Si bien algunos expertos forenses consideran que las imágenes disponibles permitirían pensar, en primera instancia, en un suicidio, una cadena de fallos institucionales, sumada a las limitaciones del análisis de las lesiones fotografiadas, dificultaría que alguna vez se llegue a confirmar cómo ocurrió la muerte de Epstein. Una de esas irregularidades, según The New York Times, fue que se le negó a la médica forense el acceso a la celda de Epstein para inspeccionarla por su cuenta. Por esta razón, los análisis de los expertos se han basado únicamente en las fotografías disponibles.