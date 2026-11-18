A siete años de su muerte, todavía persisten las dudas sobre el fallecimiento del empresario Jeffrey Epstein, mientras permanecía recluido en una de las celdas del Departamento Metropolitano de Correcciones de Manhattan, en Estados Unidos. A las dudas planteadas por el forense Michael Baden se suma ahora la opinión del médico forense Michael Freeman, quien dedicó un año a examinar el expediente de la autopsia de Epstein, en una investigación impulsada por el hermano del fallecido, Mark Epstein.
Freeman, quien presentó los resultados de su investigación forense el pasado lunes en Londres, Reino Unido, en el marco de una trayectoria dedicada a examinar muertes no esclarecidas, aseguró en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times que, cuando vio por primera vez las fotografías de la autopsia de Epstein, ya sabía que no había una marca de ahorcamiento como tal.
Hasta el momento, la hipótesis oficial sostiene que Epstein se habría ahorcado con las sábanas disponibles en la cama de su celda. Sin embargo, la familia Epstein mantiene que el estrangulamiento homicida es la explicación más plausible de su fallecimiento. En este sentido, Freeman sostuvo que las marcas halladas en el cuerpo de Epstein también apuntan a que pudo haber ocurrido algún tipo de forcejeo.
Si bien algunos expertos forenses consideran que las imágenes disponibles permitirían pensar, en primera instancia, en un suicidio, una cadena de fallos institucionales, sumada a las limitaciones del análisis de las lesiones fotografiadas, dificultaría que alguna vez se llegue a confirmar cómo ocurrió la muerte de Epstein. Una de esas irregularidades, según The New York Times, fue que se le negó a la médica forense el acceso a la celda de Epstein para inspeccionarla por su cuenta. Por esta razón, los análisis de los expertos se han basado únicamente en las fotografías disponibles.
Freeman aseguró a The New York Times que su interés no estaba precisamente ligado a determinar quién habría asesinado a Epstein, sino a conocer cómo se desarrolló la investigación de la justicia estadounidense y si se estudiaron todas las hipótesis posibles. “Lo único que me interesa es cómo es que se desvió tanto la investigación”, remarcó en una entrevista con el citado medio.
El forense considera que detalles como las marcas de uñas por encima de la línea de ligadura, una abrasión en la base del cuello y una hemorragia profunda y reciente en el músculo del hombro izquierdo respaldan su conclusión de que la muerte de Epstein debería ser investigada como un estrangulamiento desde atrás. En ese sentido, criticó que los investigadores no buscaran rastros de ADN debajo de las uñas de Epstein.
Las fotografías a las que hacen alusión forenses como Freeman también forman parte del informe encargado por el hermano de Jeffrey Epstein. “Podrán verlas ustedes mismos, para que esto ya no sea un asunto de que una persona hace una declaración y luego todos tienen que creerla. (...) Es el momento de que la gente saque sus propias conclusiones”, expresó.
El empresario neoyorquino Jeffrey Epstein fue un financista adinerado conocido por sus vínculos con figuras de alto perfil, entre ellas la modelo Naomi Campbell, el expresidente demócrata Bill Clinton y el actual presidente estadounidense Donald Trump. Aunque trabajó durante un breve período como profesor en una escuela secundaria de Manhattan, Epstein inició su meteórica carrera en el mundo de las finanzas en la firma Bear Stearns. Fundó varias empresas de inversión y llegó a administrar el patrimonio de uno de los multimillonarios estadounidenses más reconocidos, Leslie Wexner, magnate vinculado a la marca de ropa íntima Victoria’s Secret.
Mientras Epstein consolidaba su posición en el ámbito financiero, también era señalado y acusado por delitos relacionados con la trata sexual de menores. Figuraba en el registro de delincuentes sexuales y, tras alcanzar un acuerdo judicial en 2008 por un caso de solicitud de prostitución, volvió a estar bajo el escrutinio público debido a las investigaciones sobre una presunta red de explotación sexual de menores de edad. En 2019, fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual y conspiración, pero murió bajo custodia antes de que se celebrara el juicio.
Una de las principales condenadas por los delitos relacionados con la red de Epstein es su expareja y antigua colaboradora Ghislaine Maxwell, quien cumple una sentencia de 20 años de prisión en una cárcel de baja seguridad de Texas.