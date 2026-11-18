La aventura de Mauricio Pochettino en la selección de Estados Unidos llegó a su fin. El entrenador argentino dirigió por última vez al conjunto de las barras y las estrellas para enfilarse a dirigir al Manchester United.

Como última misión del entrenador, tenía por delante la clasificación del equipo al Final Four de la Liga de Naciones. Objetivo que cumplió sin ningún problema tras eliminar a Haití 8-0 en el marcador global.

Tras el partido de vuelta, el entrenador se despidió del equipo en redes sociales, dejando un vació en el seleccionado tras su arribo dos años atrás. “Nunca es fácil decir adiós”, arrancó diciendo el entrenador. “Siempre quise la oportunidad de entrenar en los Estados Unidos y estaba muy feliz de tener esta oportunidad con la selección nacional. Dos años increíbles, con tantos grandes momentos y experiencias que me llevaré siempre conmigo, desde los desafíos que enfrentamos en la Copa Oro hasta la emoción de que Estados Unidos fuera sede de la Copa del Mundo, y ahora terminando este tiempo de llegar a las semifinales de la Liga de Naciones”, manifestó.

Uno de los principales objetivos que tenía Pochettino era elevar la competencia del equipo, así como también dejar un legado para las categorías inferiores. Este último apartado lo llegó a potenciar el argentino, dándole la oportunidad a jugadores jóvenes y de la Major League Soccer (MLS).

“Espero que hoy esa convicción sea aún más fuerte, no solo entre los jugadores, sino también entre todos los que apoyan a este equipo. No todo en el fútbol se mide por los resultados, y creo que hemos contribuido a construir algo importante para el futuro del fútbol en este país”, afirmó Pochettino. Por último, en su mensaje, aprovechó para darle las gracias al seleccionado por la oportunidad de dirigirlos en una Copa Oro y en el Mundial 2026. “Irse es difícil en este momento, pero a veces en el fútbol llega una oportunidad a la que es imposible decir que no. Siempre he creído en seguir mi corazón, incluso cuando eso significa dejar un lugar donde he sido muy feliz. Espero que este equipo siga creciendo y logre todo el éxito que se merece”, añadió Pochettino.