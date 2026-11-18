La Procuraduría General de la Nación informósobre la aprehensión de un segundo hombre por su presunta vinculación a un delito contra la seguridad colectiva, en relación al atentado contra la casa del periodista Rolando Rodríguez, ocurrido la madrugada de sábado 14 de noviembre en el sector de Brisas del Golf.

La aprehensión se hizo efectiva luego de que la Fiscalía Regional de San Miguelito girara la orden contra el ciudadano, como parte de las diligencias de investigación.

De acuerdo con el Ministerio Público, en las próximas horas el aprehendido será puesto a disposición del Juzgado de Garantías para el desarrollo de las audiencias correspondientes.