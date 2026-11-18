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La Procuraduría General de la Nación informósobre la aprehensión de un segundo hombre por su presunta vinculación a un delito contra la seguridad colectiva, en relación al atentado contra la casa del periodista Rolando Rodríguez, ocurrido la madrugada de sábado 14 de noviembre en el sector de Brisas del Golf.
La aprehensión se hizo efectiva luego de que la Fiscalía Regional de San Miguelito girara la orden contra el ciudadano, como parte de las diligencias de investigación.
De acuerdo con el Ministerio Público, en las próximas horas el aprehendido será puesto a disposición del Juzgado de Garantías para el desarrollo de las audiencias correspondientes.
Este 16 de noviembre un juez de garantía ordenó la detención provisional de Luis Adriel Valiente Ortega, investigado por su presunta vinculación en el atentado contra la residencia de Rodríguez.
La fiscal Leyda Sáenz informó que, tras varias jornadas de audiencia de garantías, el juez declaró legal la aprehensión del imputado y admitió la formulación de cargos por el delito de incendiarismo. Además, concedió al Ministerio Público un plazo de seis meses para concluir la investigación.
Valiente, de 50 años de edad, fue aprehendido este domingo 15 de noviembre en un cuarto de alquiler en el distrito de San Miguelito.