El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó la mañana de este miércoles 18 de noviembre que el Gobierno no tiene evidencias de que las recientes fallas técnicas registradas en distintos servicios del país estén relacionadas entre sí, en medio de la preocupación generada por interrupciones que afectaron sistemas aeroportuarios, empresas tecnológicas, bancos y aerolíneas.

Durante sus declaraciones, Rubio reconoció que los problemas registrados en las últimas semanas han generado inquietud entre los ciudadanos estadounidenses, quienes buscan explicaciones sobre el origen de estos incidentes y sus posibles consecuencias en la vida cotidiana.

“Quiero comenzar reconociendo que las personas están nerviosas y ansiosas por ver reportes sobre esto, y que están preguntando qué significa para ellos y para sus vidas”, dijo Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que su comparecencia tenía como propósito ofrecer transparencia sobre la información que maneja el Gobierno y la forma en que las autoridades están abordando estos acontecimientos.

Sin evidencias de una conexión entre los incidentes

Rubio fue enfático al descartar que, hasta el momento, existan elementos que permitan vincular las distintas interrupciones tecnológicas.

“La primera cosa que quiero dejar muy clara es que tenemos cero evidencia, ninguna indicación, ninguna evidencia y no hay razón para creer que cualquiera de estos incidentes esté relacionado con otro”, manifestó.