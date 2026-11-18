La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este 18 de noviembre de 2026 el sorteo miercolito.

Este sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia corresponde al número 3091.

Resultados del sorteo del 18 de noviembre:

Primer Premio:

Letras:

Serie:

Folio:

Segundo Premio:

Tercer Premio:

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.