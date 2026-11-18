La economía panameña vive una aparente contradicción: mientras persiste una fuerte percepción de falta de liquidez y menor dinamismo del consumo, los indicadores muestran niveles históricos de empleo formal en la empresa privada. A estas conclusiones llegó René Quevedo, asesor del Observatorio del Mercado Laboral, quien este miércoles expuso un análisis de los principales indicadores de empleo y las tendencias que marcarán el comportamiento económico y laboral del país entre 2026 y 2027. Quevedo insistió en que el análisis debe partir de datos verificables y no de percepciones. Señaló que el Observatorio del Mercado Laboral utiliza información estadística producida por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), cuyos resultados permiten interpretar de manera objetiva la evolución del mercado laboral y servir de apoyo para la toma de decisiones empresariales y públicas. El director del INEC, José Francisco García, destacó que Panamá mantiene una tendencia positiva de crecimiento económico, con un incremento acumulado de 5.5% y un Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de 6.27% hasta septiembre. Según explicó, estos indicadores constituyen una señal favorable para la generación de empleo, ya que organismos como el Fondo Monetario Internacional consideran que cuando la economía panameña supera el umbral de crecimiento del 5%, comienzan a crearse nuevas oportunidades laborales. También destacó el papel de la institución como ente encargado de medir el comportamiento de la economía y del mercado laboral, proporcionando información objetiva para la toma de decisiones. “Nosotros solamente medimos”, afirmó, al explicar que el INEC recoge y analiza los indicadores que reflejan la realidad de los distintos sectores productivos del país.

Uno de los aspectos centrales de la exposición fue la transformación estructural que atraviesa la economía panameña. Según explicó, el país se encuentra en una etapa de transición en la que el sector privado vuelve a convertirse en el principal generador de empleo. Entre 2024 y 2026 se habrían generado alrededor de 109 mil empleos formales en la empresa privada, mientras que el crecimiento del empleo público y de la informalidad fue considerablemente menor, reflejando un cambio respecto al comportamiento observado durante la década anterior. Sin embargo, el especialista advirtió que esta evolución positiva del empleo ocurre en un contexto complejo. Entre 2018 y 2025 Panamá registró una reducción significativa de la inversión productiva, la inversión extranjera y los nuevos financiamientos bancarios destinados a actividades productivas. A ello se suman los efectos generados por el cierre de la mina y la desaceleración de importantes proyectos de inversión, factores que han contribuido a una marcada contracción de la liquidez en la economía. De acuerdo con Quevedo, la falta de “chen chen” o circulante en la calle no necesariamente significa que haya menos empleo. Explicó que la menor disponibilidad de recursos responde principalmente a la reducción de las inversiones y del crédito hacia el sector productivo, situación que afecta especialmente a actividades como comercio, hoteles, restaurantes y entretenimiento. Otro de los hallazgos relevantes presentados durante el foro tiene relación con el perfil de los nuevos trabajadores.