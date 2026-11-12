La falta de experiencia sigue cerrando puertas a los jóvenes de América Latina

La búsqueda de empleo y la contratación de personal avanzan de forma paralela en América Latina, pero no siempre logran encontrarse. Esa es una de las principales conclusiones del estudio Talento Joven y Empresas 2026: De la desconexión a las oportunidades: caminos hacia el empleo en América Latina, elaborado por Junior Achievement Americas y ManpowerGroup, que evidencia una persistente brecha entre las necesidades de los jóvenes que buscan trabajo y los criterios de contratación de las empresas.

La investigación, que recopiló las respuestas de 7.465 jóvenes y 641 empresas de la región, reveló que el 69,7 % de los jóvenes consultados se encuentra en búsqueda de empleo. Al mismo tiempo, el 84,9 % de las empresas encuestadas contrató personal durante los últimos doce meses y el 73 % prevé realizar nuevas incorporaciones o reemplazos en el corto plazo. Sin embargo, la disponibilidad de vacantes no garantiza mayores oportunidades para quienes intentan ingresar por primera vez al mercado laboral.

El principal obstáculo continúa siendo la experiencia previa. Según el informe, el 54,8 % de los jóvenes que buscan trabajo considera que la falta de experiencia dificulta su acceso a un empleo, mientras que el 48,7 % de los empleadores reconoce que este factor representa una limitación al momento de incorporar talento joven.

Además, la disposición de las empresas a contratar personas sin experiencia disminuye con la edad de los aspirantes. El 52,6 % de las organizaciones está dispuesto a considerar candidatos de entre 18 y 21 años, porcentaje que cae al 37,9 % para quienes tienen entre 22 y 25 años y al 23 % para los jóvenes de 26 a 29 años.

Para Noël Zemborain, presidente de Junior Achievement Americas, los resultados muestran que la formación por sí sola no es suficiente. El directivo señaló que las habilidades adquiridas necesitan espacios donde puedan ponerse en práctica y transformarse en experiencia laboral, ya que exigir una trayectoria previa para obtener el primer empleo deja fuera a numerosos jóvenes con potencial.

“El estudio nos deja una reflexión central: preparar a los jóvenes es fundamental, pero no suficiente. Las habilidades que desarrollan necesitan espacios donde ponerse en práctica, ser reconocidas y convertirse en experiencia. Cuando la trayectoria previa es un requisito para acceder al primer empleo, el potencial queda fuera de consideración.”, señaló Zemborain.

El estudio también analizó el impacto de las certificaciones en la empleabilidad. Entre los jóvenes que buscan trabajo, el 39,7 % de quienes cursan o han completado una certificación está empleado, frente al 36,5 % de quienes no cuentan con este tipo de formación. Sin embargo, entre quienes ya poseen experiencia laboral formal, las diferencias prácticamente desaparecen. Los investigadores concluyen que las certificaciones siguen siendo valiosas, pero deben complementarse con experiencias prácticas que permitan demostrar habilidades ante los empleadores.

Otro hallazgo relevante es el crecimiento de la inteligencia artificial en el ámbito laboral. El 91 % de los jóvenes encuestados afirmó utilizar herramientas de IA al menos ocasionalmente, mientras que el 88,6 % de las empresas reportó algún grado de adopción tecnológica. No obstante, el informe advierte que usar estas herramientas no equivale necesariamente a poseer competencias para aplicarlas de manera efectiva en el trabajo.

Ante este panorama, Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup LATAM, destacó la necesidad de que las organizaciones revisen los requisitos que exigen para determinados puestos y amplíen las oportunidades para candidatos sin experiencia formal.

“La experiencia previa continúa teniendo un peso importante en las decisiones de contratación. Para ampliar las oportunidades de ingreso, las empresas pueden revisar qué requisitos son realmente indispensables para cada puesto y cómo identificar capacidades que todavía no se han desarrollado dentro de un empleo formal”, señaló Flores.

Los autores del informe concluyen que fortalecer la conexión entre educación, capacitación y empleo será clave para reducir las barreras de acceso al trabajo juvenil y promover trayectorias laborales más inclusivas en América Latina.