El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció este miércoles 18 de noviembre una nueva asistencia en materia de seguridad por 27 millones de dólares destinada a Panamá, que contempla la entrega de una aeronave de patrullaje marítimo, capacitación y apoyo técnico.
El anuncio fue divulgado por el diplomático a través de su cuenta en la red social X, donde explicó que la cooperación busca reforzar las capacidades de Panamá para combatir el tráfico ilícito de drogas y armas, así como las operaciones de organizaciones criminales transnacionales.
“La seguridad de nuestro hemisferio comienza por detener a los criminales transnacionales que aprovechan las brechas de seguridad para transportar drogas y armas hacia Estados Unidos”, señaló Cabrera en su publicación.
El embajador indicó que los recursos permitirán incorporar una nueva capacidad de vigilancia y defensa para enfrentar las actividades ilícitas que utilizan las rutas marítimas de la región.
Cooperación en seguridad entre Panamá y Estados Unidos
De acuerdo con Cabrera, la asistencia de $27 millones incluye tres componentes principales:
Una aeronave para patrullaje marítimo.
Capacitación para el personal panameño.
Apoyo técnico para fortalecer las capacidades operativas.
El diplomático sostuvo que esta cooperación representa una capa adicional de defensa para interrumpir las actividades de tráfico ilícito y reforzar la seguridad regional.
Asimismo, señaló que la iniciativa también busca fortalecer la industria de defensa estadounidense y contribuir a la protección del territorio de Estados Unidos.