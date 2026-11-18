El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció este miércoles 18 de noviembre una nueva asistencia en materia de seguridad por 27 millones de dólares destinada a Panamá, que contempla la entrega de una aeronave de patrullaje marítimo, capacitación y apoyo técnico.

El anuncio fue divulgado por el diplomático a través de su cuenta en la red social X, donde explicó que la cooperación busca reforzar las capacidades de Panamá para combatir el tráfico ilícito de drogas y armas, así como las operaciones de organizaciones criminales transnacionales.