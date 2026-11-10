Así fue el homenaje de Gabriela a Panamá en el Miss Universo este 10 de noviembre

La representante de Panamá en el Miss Universo 2026, Gabriela Lineth González del Valle, aprovechó su tercer día de concentración en Puerto Rico para rendir homenaje a las raíces y tradiciones panameñas, a través de un atuendo inspirado en una fecha importante de la historia nacional. Este 10 de noviembre, cuando Panamá conmemora el Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos, la panameña lució un vestuario que resaltó elementos de la cultura del país y llevó un mensaje de orgullo por sus raíces.

De acuerdo con Gabriela, el conjunto fue diseñado por ADNAMA PANAMÁ. Se trata de un enterizo en tonos verde y rosado, con detalles de molas en la parte superior y en una sección del pantalón. Para complementar el atuendo, utilizó aretes en forma de tembleques, también en tonos verde y rosado, a juego con su vestimenta.

“Hoy llevo conmigo un pedacito de nuestra historia, conmemorando el Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos”, escribió la representante panameña en su cuenta de Instagram. Además de destacar las tradiciones nacionales, Gabriela aprovechó su publicación para enviar un abrazo y expresar su solidaridad con las familias afectadas por el terremoto que sacudió distintas zonas del país.