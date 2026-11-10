Hegseth afirma que Estados Unidos y Panamá ‘controlan juntos’ el Canal tras apartar a China

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes 10 de noviembre que Panamá dejó a un lado los esfuerzos de China y que ahora Washington y la administración del presidente José Raúl Mulino controlan juntos el Canal. “Panamá hizo a un lado los esfuerzos de China y ahora, junto con ellos, controlamos el Canal. El mensaje es claro: este es nuestro hemisferio y actuemos en consecuencia”, manifestó Hegseth.

Las declaraciones de Hegseth se produjeron durante su reaparición en el Pentágono, donde ofreció una conferencia de prensa después de permanecer seis meses alejado de las comparecencias públicas en la entidad.

El secretario de Guerra enfrenta cuestionamientos por la gestión de la guerra con Irán, en un escenario político marcado por la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término del pasado 3 de noviembre, en las que perdió el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Hegseth ha sido señalado por las consecuencias políticas de esos resultados electorales. Tras conocerse las críticas, entre ellas las del vicepresidente estadounidense, JD Vance, el funcionario respondió que las acusaciones forman parte de una venganza y responsabilizó al congresista republicano Thomas Harold Massie.

Además, Hegseth insistió en que no existen elementos que justifiquen un juicio político en su contra por su gestión al frente del Departamento de Guerra. En medio de esta comparecencia, el funcionario se refirió a la relación de Panamá con China y al control de la vía interoceánica.

Las declaraciones del funcionario estadounidense vuelven a colocar al Canal de Panamá en el centro de las posiciones de Washington sobre la influencia de China en América Latina y el control de infraestructuras estratégicas en el continente.

Trump inició la controversia sobre el Canal de Panamá El presidente estadounidense, Donald Trump, inició esta controversia en diciembre de 2024, cuando declaró que Estados Unidos retomaría el control del Canal de Panamá.

Posteriormente, cuestionó las tarifas que pagaban los buques de la Marina estadounidense para transitar por la vía interoceánica y sostuvo que eran demasiado elevadas, especialmente porque, según sus argumentos, Estados Unidos brindaba seguridad a Panamá.

Ante estas declaraciones, Mulino respondió en diciembre de 2024 que Panamá es un país soberano y que el Canal pertenece a los panameños.

“Cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía y la independencia de nuestro país no son negociables”, expresó el mandatario. Mulino también ha reiterado que la vía interoceánica funciona de manera eficiente bajo administración panameña y que la soberanía del país “no está en cuestión”.