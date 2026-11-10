Hospitales de la CSS superan el 80% de ocupación por aumento de enfermedades respiratorias

La Caja de Seguro Social (CSS) advirtió sobre la alta ocupación hospitalaria que se registra en varias de sus instalaciones a nivel nacional, debido al aumento de pacientes con enfermedades respiratorias, como la influenza y otros virus, así como casos de dengue.

La institución informó que esta situación ha generado una mayor demanda en los servicios de urgencias y las salas de hospitalización, donde algunos centros médicos mantienen niveles de ocupación superiores al 80%.

Entre los hospitales que presentan mayor ocupación se encuentran el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, el Hospital Regional Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, y el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en David.

Ante este panorama, la CSS exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar la propagación de enfermedades respiratorias y el dengue, además de mantener al día la vacunación contra la influenza.