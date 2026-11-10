Hospitales de la CSS superan el 80% de ocupación por aumento de enfermedades respiratorias

La Caja de Seguro Social (CSS) advirtió sobre la alta ocupación hospitalaria que se registra en varias de sus instalaciones a nivel nacional, debido al aumento de pacientes con enfermedades respiratorias, como la influenza y otros virus, así como casos de dengue.
La institución informó que esta situación ha generado una mayor demanda en los servicios de urgencias y las salas de hospitalización, donde algunos centros médicos mantienen niveles de ocupación superiores al 80%.
Entre los hospitales que presentan mayor ocupación se encuentran el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, el Hospital Regional Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, y el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en David.
Ante este panorama, la CSS exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar la propagación de enfermedades respiratorias y el dengue, además de mantener al día la vacunación contra la influenza.
Entre las recomendaciones para prevenir los contagios respiratorios están el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar y evitar el contacto cercano con otras personas cuando se presenten síntomas. También instó a buscar atención médica de manera oportuna.
La entidad recordó la importancia de utilizar adecuadamente los distintos niveles de atención disponibles, acudiendo a los servicios de urgencias cuando se presenten condiciones que requieran atención inmediata y a los centros de atención primaria para recibir evaluación, diagnóstico y tratamiento oportuno, según las necesidades de cada paciente.
En cuanto al dengue, la CSS insistió en la necesidad de eliminar los criaderos de mosquitos en las viviendas y sus alrededores, como una de las principales medidas para evitar la propagación de esta enfermedad.
La institución reiteró el llamado a no bajar la guardia y mantener las medidas de cuidado, con el objetivo de reducir los contagios y contribuir a disminuir la presión sobre los servicios hospitalarios.