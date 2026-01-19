  1. Inicio
Panamá cierra 2025 con repunte de influenza y más de 16 mil contagios de dengue

Las autoridades sanitarias mantienen activa la vigilancia epidemiológica ante la coexistencia de enfermedades respiratorias y padecimientos transmitidos por vectores en todo el país.
Las autoridades sanitarias mantienen activa la vigilancia epidemiológica ante la coexistencia de enfermedades respiratorias y padecimientos transmitidos por vectores en todo el país.
Por
Darine Waked
  • 19/01/2026 15:21
Autoridades sanitarias reportan fallecimientos recientes, miles de atenciones respiratorias y persistencia de enfermedades transmitidas por vectores, mientras refuerzan medidas preventivas y corresponsabilidad ciudadana

Panamá concluyó la semana epidemiológica 53 de 2025 con un panorama de vigilancia sanitaria activa, marcado por el aumento de defunciones asociadas a influenza, miles de casos de síndrome gripal, infecciones respiratorias agudas graves y una alta circulación de enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, malaria y oropouche, según el más reciente informe del Ministerio de Salud.

Influenza y enfermedades respiratorias mantienen presión al sistema

El reporte oficial confirmó dos nuevas muertes por influenza, elevando a 116 el total de defunciones en lo que va del año. En paralelo, se contabilizaron 1,096 nuevos episodios de síndrome gripal, alcanzando 56,019 casos acumulados, mientras que las infecciones respiratorias agudas graves sumaron 418 nuevos registros, con un total de 21,836 pacientes.

Las autoridades reiteraron la importancia de acudir oportunamente a los servicios de salud ante síntomas respiratorios y evitar la automedicación, especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Persisten enfermedades transmitidas por vectores

En el ámbito de las enfermedades vectoriales, el dengue continúa como uno de los principales retos sanitarios, con 16,262 casos acumulados. La malaria registró 96 nuevos contagios, elevando la cifra anual a 11,805, mientras que el virus oropouche alcanzó 709 casos acumulados tras la actualización de registros previos.

El informe también da cuenta de 121 casos de gusano barrenador en humanos, 95 de leptospirosis, 15 de viruela símica (mpox), además de diagnósticos de zika, chikungunya, leishmaniasis y hantavirus, lo que refuerza el llamado a eliminar criaderos de mosquitos y fortalecer la participación comunitaria.

