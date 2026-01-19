Panamá cierra 2025 con repunte de influenza y más de 16 mil contagios de dengue

Panamá concluyó la semana epidemiológica 53 de 2025 con un panorama de vigilancia sanitaria activa, marcado por el aumento de defunciones asociadas a influenza, miles de casos de síndrome gripal, infecciones respiratorias agudas graves y una alta circulación de enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, malaria y oropouche, según el más reciente informe del Ministerio de Salud.

Influenza y enfermedades respiratorias mantienen presión al sistema

El reporte oficial confirmó dos nuevas muertes por influenza, elevando a 116 el total de defunciones en lo que va del año. En paralelo, se contabilizaron 1,096 nuevos episodios de síndrome gripal, alcanzando 56,019 casos acumulados, mientras que las infecciones respiratorias agudas graves sumaron 418 nuevos registros, con un total de 21,836 pacientes. Las autoridades reiteraron la importancia de acudir oportunamente a los servicios de salud ante síntomas respiratorios y evitar la automedicación, especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Persisten enfermedades transmitidas por vectores