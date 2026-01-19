Panamá cierra 2025 con repunte de influenza y más de 16 mil contagios de dengue

En el ámbito de las enfermedades vectoriales, el dengue continúa como uno de los principales retos sanitarios, con <b>16,262 casos acumulados</b>. La malaria registró <b>96 nuevos contagios</b>, elevando la cifra anual a <b>11,805</b>, mientras que el virus oropouche alcanzó <b>709 casos acumulados</b> tras la actualización de registros previos.El informe también da cuenta de <b>121 casos de gusano barrenador en humanos</b>, <b>95 de leptospirosis</b>, <b>15 de viruela símica (mpox)</b>, además de diagnósticos de zika, chikungunya, leishmaniasis y hantavirus, lo que refuerza el llamado a eliminar criaderos de mosquitos y fortalecer la participación comunitaria.