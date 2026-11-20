La investigación al exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado tendrá una extensión de seis meses, luego de que una jueza de garantías concediera una prórroga solicitada por el Ministerio Público.
La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Jazmyn Jaén, autorizó el plazo adicional para culminar las investigaciones seguidas contra dos personas imputadas en este caso.
Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó su petición en la complejidad y pluralidad de los hechos investigados, así como en la cantidad de personas imputadas. También señaló que mantiene diligencias pendientes, entre ellas inspecciones oculares, recopilación de información y análisis financieros, bancarios y periciales.
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La defensa técnica se opuso a la solicitud de prórroga al considerar que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo No. 502 del Código Procesal Penal.
El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Jenisbeth Malek, mientras que la defensa particular estuvo a cargo del abogado Carlos Eugenio Carrillo Villarreal.
La investigación tuvo su origen en un informe de la Contraloría General de la República, que detectó un incremento patrimonial de $957,398 durante el ejercicio de funciones como servidor público, cuya procedencia presuntamente no habría podido ser justificada.
El proceso se sigue por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado agravado.