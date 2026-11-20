La investigación al exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado tendrá una extensión de seis meses, luego de que una jueza de garantías concediera una prórroga solicitada por el Ministerio Público.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Jazmyn Jaén, autorizó el plazo adicional para culminar las investigaciones seguidas contra dos personas imputadas en este caso.

Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó su petición en la complejidad y pluralidad de los hechos investigados, así como en la cantidad de personas imputadas. También señaló que mantiene diligencias pendientes, entre ellas inspecciones oculares, recopilación de información y análisis financieros, bancarios y periciales.