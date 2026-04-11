Competencia regional Young Chef Academy de San Pellegrino se realizará en Panamá

El anuncio lo hizo Mateo Urru, gerente de Latinoamérica y Caribe para San Pellegrino en el restaurante Maito en compañía de Gloria De León, ministra de Turismo, Fernando Motta, vicegerente de Felipe Motta, el chef Mario Castrellón, la chef Gabriela Sarmiento, ganadora del concurso regional Young Chef 2025 y representantes de Promtur. “Estamos súper felices de anunciar que Panamá, por la primera vez en la historia, va a ser la sede de la final regional de Latinoamérica y el Caribe de San Pellegrino Young Chef Academy”, dijo Urru a la concurrencia conformada por chefs, restauranteurs y periodistas. La competencia se realizará del 27 al 30 de septiembre de este año. Urru, quien vive en Panamá desde hace unos tres años, resalta que ha visto cómo en ese periodo y, desde antes, “Panamá se ha transformado increíblemente”. “Hoy en día es reconocido como un centro gastronómico, no solamente de Centroamérica, sino a nivel regional en Latinoamérica y ahora está lista para recibir eventos de este tamaño donde se unen unas100 personalidades de la industria. Tenemos una ganadora panameña, Gabriela Sarmiento, en la última edición. Pensamos que es una perfecta continuación de la historia y que se promueva Panamá no solamente con la competencia, sino en una semana de eventos”, sostiene. La líder de este proyecto será Daniela Rico, gerente de Desarrollo de Negocios lara Latinoamérica y el Caribe, parte del equipo de San Pellegrino.

La competencia

“La misión de la Young Chef Academy es apoyar el futuro de la gastronomía y nos parece que una forma muy linda de hacerlo es apoyando a la nueva generación. Nuestra misión es apoyar al futuro de la gastronomía con la próxima generación de talentos culinarios”, destaca. Se trata de un proyecto global en el que participan 156 países. En siete ediciones que ha tenido la competencia, han participado 2,241 chefs jóvenes, apoyados por 875 chefs senior. Estas cifras no incluyen a todos los jóvenes que se postulan a la competencia. Y, como plantea Urru, no se trata solamente una competencia, “obviamente la competencia es el corazón del proyecto, pero a lo largo los años, ha evolucionado hacia un proyecto educativo. La idea es dar herramientas a los jóvenes chef para mañana abrir su restaurante, para saber cómo hacer las finanzas de los restaurantes, para saber comunicar su historia. Se ha vuelto un proyecto de educación para construir y para apoyar a los chef jóvenes y también darles una voz”, cuenta. La primera edición de la Young Chef Academy se llevó a cabo en 2015 y se celebra cada dos años. “El año uno, dividimos el mundo en 15 regiones y hacemos una final en cada región. El año dos, los ganadores de de cada edición local compiten en Milán en la final global”, explica Urru. Actualmente la competencia está en etapa de postulaciones. Cualquier chef con mínimo 1 año de experiencia, con menos de 30 años de edad puede postular con su receta contando su historia, hasta 8 de junio. Después se hará la selección, por Alma, prestigiosa escuela de cocina en Italia, apoyada por algunos expertos locales en cada región. Ellos van a determinar quiénes son los 15 finalistas. Latinoamérica se ha convertido en la región más importante, con un mayor número de postulaciones. En 2024 fueron más de mil postulaciones. Los seleccionados tendrán un periodo de mentoría para prepararse para su final regional, y el ganador de esta, viajará a Milán para la gran final. Para finales de este mes se estará seleccionando el jurado calificador de esta competencia regional y para finales de junio ya estarán definidos los finalistas que viajarán a Panamá el mes de septiembre para la competencia que se realizará en las cocinas de la Universidad Interamericana de Panamá. “Son 15 regiones, entonces, solamente son15 ciudades del mundo donde se hacen estas competencias. Latinoamérica tiene el 25% de las postulaciones totales en todo el mundo, por lo que este evento es muy importante, no solo por determinar quién es el ganador sino para crear comunidad. También es una herramienta increíble de visibilidad para Panamá”, asegura.

Panamá, centro gastronómico