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Vida y cultura

Competencia regional Young Chef Academy de San Pellegrino se realizará en Panamá

Daniela Rico, Mateo Urru, Gloria de León y Fernando Motta.
Daniela Rico, Mateo Urru, Gloria de León y Fernando Motta.
El chef Mario Castrellón celebra el trabajo prolongado que se ha realizado para desarrollar una marca país con la gastronomía panameña.
El chef Mario Castrellón celebra el trabajo prolongado que se ha realizado para desarrollar una marca país con la gastronomía panameña.
La ministra Gloria de León se dirige al público, luego del anuncio.
La ministra Gloria de León se dirige al público, luego del anuncio.
Mateo Urru anuncia que el concurso regional del Young Chef Academy se llevará a cabo en Panamá.
Mateo Urru anuncia que el concurso regional del Young Chef Academy se llevará a cabo en Panamá.
Gabriela Sarmiento, ganadora regional de la edición anterior invita a jóvenes chefs a participar.
Gabriela Sarmiento, ganadora regional de la edición anterior invita a jóvenes chefs a participar.
Por
Esther M. Arjona
  • 12/04/2026 00:01
La cita será del 27 al 30 de septiembre de 2026 y reunirá a más de 100 convocados entre jóvenes concursantes, chefs de talla internacional, prensa, influencers e invitados especiales

El anuncio lo hizo Mateo Urru, gerente de Latinoamérica y Caribe para San Pellegrino en el restaurante Maito en compañía de Gloria De León, ministra de Turismo, Fernando Motta, vicegerente de Felipe Motta, el chef Mario Castrellón, la chef Gabriela Sarmiento, ganadora del concurso regional Young Chef 2025 y representantes de Promtur.

“Estamos súper felices de anunciar que Panamá, por la primera vez en la historia, va a ser la sede de la final regional de Latinoamérica y el Caribe de San Pellegrino Young Chef Academy”, dijo Urru a la concurrencia conformada por chefs, restauranteurs y periodistas. La competencia se realizará del 27 al 30 de septiembre de este año.

Urru, quien vive en Panamá desde hace unos tres años, resalta que ha visto cómo en ese periodo y, desde antes, “Panamá se ha transformado increíblemente”.

“Hoy en día es reconocido como un centro gastronómico, no solamente de Centroamérica, sino a nivel regional en Latinoamérica y ahora está lista para recibir eventos de este tamaño donde se unen unas100 personalidades de la industria. Tenemos una ganadora panameña, Gabriela Sarmiento, en la última edición. Pensamos que es una perfecta continuación de la historia y que se promueva Panamá no solamente con la competencia, sino en una semana de eventos”, sostiene.

La líder de este proyecto será Daniela Rico, gerente de Desarrollo de Negocios lara Latinoamérica y el Caribe, parte del equipo de San Pellegrino.

La competencia

“La misión de la Young Chef Academy es apoyar el futuro de la gastronomía y nos parece que una forma muy linda de hacerlo es apoyando a la nueva generación. Nuestra misión es apoyar al futuro de la gastronomía con la próxima generación de talentos culinarios”, destaca.

Se trata de un proyecto global en el que participan 156 países. En siete ediciones que ha tenido la competencia, han participado 2,241 chefs jóvenes, apoyados por 875 chefs senior. Estas cifras no incluyen a todos los jóvenes que se postulan a la competencia.

Y, como plantea Urru, no se trata solamente una competencia, “obviamente la competencia es el corazón del proyecto, pero a lo largo los años, ha evolucionado hacia un proyecto educativo. La idea es dar herramientas a los jóvenes chef para mañana abrir su restaurante, para saber cómo hacer las finanzas de los restaurantes, para saber comunicar su historia. Se ha vuelto un proyecto de educación para construir y para apoyar a los chef jóvenes y también darles una voz”, cuenta.

La primera edición de la Young Chef Academy se llevó a cabo en 2015 y se celebra cada dos años. “El año uno, dividimos el mundo en 15 regiones y hacemos una final en cada región. El año dos, los ganadores de de cada edición local compiten en Milán en la final global”, explica Urru.

Actualmente la competencia está en etapa de postulaciones. Cualquier chef con mínimo 1 año de experiencia, con menos de 30 años de edad puede postular con su receta contando su historia, hasta 8 de junio. Después se hará la selección, por Alma, prestigiosa escuela de cocina en Italia, apoyada por algunos expertos locales en cada región. Ellos van a determinar quiénes son los 15 finalistas.

Latinoamérica se ha convertido en la región más importante, con un mayor número de postulaciones. En 2024 fueron más de mil postulaciones.

Los seleccionados tendrán un periodo de mentoría para prepararse para su final regional, y el ganador de esta, viajará a Milán para la gran final.

Para finales de este mes se estará seleccionando el jurado calificador de esta competencia regional y para finales de junio ya estarán definidos los finalistas que viajarán a Panamá el mes de septiembre para la competencia que se realizará en las cocinas de la Universidad Interamericana de Panamá.

“Son 15 regiones, entonces, solamente son15 ciudades del mundo donde se hacen estas competencias. Latinoamérica tiene el 25% de las postulaciones totales en todo el mundo, por lo que este evento es muy importante, no solo por determinar quién es el ganador sino para crear comunidad. También es una herramienta increíble de visibilidad para Panamá”, asegura.

Panamá, centro gastronómico

“San Pellegrino organiza, pero es Panamá quien recibe”, destaca Urru. El país tendrá en sus manos atener a unos 100 huéspedes regionales entre chefs, periodistas, creadores, influencers y personalidades de la industria, para una semana de eventos. Son 5 días dedicados al talento, al debate, a la cultura y al futuro de la gastronomía”, resalta.

Habrá debates abiertos al público, la grabación de un podcast llamado Smart Conversations en los que se entrevistará a chefs, será un foro sobre el futuro de gastronomía en Panamá.

Además, los huéspedes “tendrán la oportunidad de visitar restaurantes, mercados locales, realidades locales dentro y fuera de la ciudad, este es un trabajo en proceso ahora mismo, pero es importante que no solamente quien nos visita vea la competencia, sino que también conozca más de Panamá.

La ceremonia de premiación a la cual asistirán unas 200 personas se realizará en un lugar icónico de la ciudad, “Va a ser una fiesta de la gastronomía y obviamente vamos a anunciar a los premios y el ganador de Latinoamérica y Caribe”, anuncia Urru.

En colaboración con Promtur, los periodistas, escritores e influencers tendrán dos días adicionales para conocer Panamá y descubrir sus sabores, su cultura, sus rincones y su biodiversidad.

“Como panameño, es un gran orgullo que nuestro pequeño país haya sido elegido para realizar este evento. Pienso que es una oportunidad única para mostrar a Panamá, para mostrar la gastronomía de Panamá. Es un gran orgullo”, aseguró Fernando Motta. “Quiero agradecer a todos los que han apoyado para que este evento se dé en Panamá, la verdad que haberlo coordinado fue un trabajo que ya lleva varios meses y haber logrado que todas las piezas embonaran no fue fácil”, agregó.

“Este es un tema que ha tomado 25 años, no son dos, no son tres, no son cinco, las cosas no se hacen de la mañana a la noche, las cosas se hacen con las experiencias, con los años y poco a poco se va creyendo en un proyecto marca país Panamá con su gastronomía”, expresó el chef Mario Castrellón quien ha participado como mentor y jurado en varias ediciones de este certamen. El chef agradeció a todas las personas y entidades involucradas en esta organización, sobre todo a Mateo Urru, quien vio la posibilidad de realizar este evento en Panamá. Muchísimas gracias, Mateo, por creer en nosotros”.

“No es lo mismo estar dentro de la competencia a ya haber pasado por todo esto y decir, ‘uy, lo que se viene va a estar bueno.’ De verdad que sí, el poder tener la oportunidad de que se celebre en Panamá, es un gran honor”, dijo, por su parte, la panameña Gabriela Sarmiento, quien representó a la región de Latinoamérica y el Caribe en la edición pasada del Young Chef Academy. “Me siento muy orgullosa no solo como panameña, sino como cocinera joven de que de verdad estamos haciendo ruido; como país lo estamos logrando”, aseveró.

El anuncio finalizó con palabras de Gloria de León, ministra de Turismo. “Ser sede de la Final Regional de la S. Pellegrino Young Chef Academy es el resultado de un trabajo sostenido por posicionar a Panamá como destino gastronómico internacional. Recibir a los mejores talentos de la región, junto a referentes globales de la cocina, nos coloca en el mapa mundial de una manera que impulsa nuestra estrategia de posicionamiento internacional, destacando la riqueza cultural y gastronómica de Panamá”, manifestó. “Feliz, contenta de poder aportar dentro de la Autoridad de Turismo. una vez más empresa privada y gobierno trabajando juntos por Panamá”.

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