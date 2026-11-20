El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., advirtió que varias de las comunidades más golpeadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre estaban asentadas en zonas altamente vulnerables, por lo que consideró urgente revisar el ordenamiento territorial y fortalecer la planificación del desarrollo urbano en Panamá. Durante su participación en el panel “Del Impacto Sísmico a la Recuperación Resiliente: el Desafío de Panamá”, realizado en el marco del IV Foro Internacional de Riesgos de Desastres, Jované señaló que el país debe extraer lecciones del evento sísmico para mejorar la preparación institucional y comunitaria frente a futuras emergencias. El titular del Miviot destacó que Panamá cuenta con el Reglamento Estructural de Panamá 2021, una normativa que regula el cálculo y diseño de edificaciones e infraestructuras. No obstante, subrayó que el verdadero reto es garantizar su cumplimiento mediante una fiscalización efectiva por parte de los gobiernos locales y las entidades responsables.

Como ejemplo de la importancia de respetar estas normas, informó que, tras las inspecciones realizadas por el ministerio luego del sismo, el 99% de las viviendas de unidad básica construidas por la entidad permanecieron en pie y sin daños estructurales significativos. “Esto nos pone un visto bueno en lo que hicimos anteriormente, pero también nos alerta sobre lo que nos queda por hacer, porque la norma no sirve de nada si no hay quien la revise y obligue su ejecución”, afirmó. Sin embargo, el ministro manifestó preocupación por las condiciones en las que se encontraban algunas de las poblaciones más afectadas. Explicó que se han identificado comunidades desarrolladas en áreas que actualmente forman parte de parques nacionales, zonas inundables, áreas propensas a derrumbes y deslizamientos, así como sectores ubicados muy cerca de las costas. “Hay que revisar el ordenamiento territorial, porque hemos encontrado poblaciones totalmente vulnerables donde el sismo afectó en un 100%”, expresó.