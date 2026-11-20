El presidente Donald Trump afirmó este viernes 20 de noviembre que China y Rusia ya no tienen presencia en Venezuela, al tiempo que aseguró que el gigante asiático tuvo una participación importante en el Canal de Panamá, pero que ya lo abandono.

“Estaban muy involucrados con el Canal y les dije: ‘Tienen que irse, tienen que irse’, y se fueron”, aseguró Trump.

Las declaraciones fueron ofrecidas en la Casa Blanca durante una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que Trump estuvo acompañado del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Al referirse a la influencia de China y Rusia en la región, Trump sostuvo que ambos países tuvieron una participación significativa en Venezuela, pero que actualmente ya no están allí, mientras que Estados Unidos sí mantiene presencia.