El presidente Donald Trump afirmó este viernes 20 de noviembre que China y Rusia ya no tienen presencia en Venezuela, al tiempo que aseguró que el gigante asiático tuvo una participación importante en el Canal de Panamá, pero que ya lo abandono.
“Estaban muy involucrados con el Canal y les dije: ‘Tienen que irse, tienen que irse’, y se fueron”, aseguró Trump.
Las declaraciones fueron ofrecidas en la Casa Blanca durante una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que Trump estuvo acompañado del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.
Al referirse a la influencia de China y Rusia en la región, Trump sostuvo que ambos países tuvieron una participación significativa en Venezuela, pero que actualmente ya no están allí, mientras que Estados Unidos sí mantiene presencia.
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“Rusia estaba muy involucrada con Venezuela, ya no está allí, y China ya no está allí, pero nosotros estamos”, manifestó el mandatario.
Trump también hizo referencia a la participación de China en el Canal de Panamá. Según sus declaraciones, China habían tenido una participación importante en torno a la vía interoceánica y aseguró que les pidió salir.
“Ellos estaban muy involucrados con el Canal de Panamá y les dije que tenían que salir, y se fueron”, expresó.
— Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) November 20, 2026
El mandatario relacionó esa situación con lo que describió como una buena relación entre su administración y Panamá, aunque no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias a las que se refería.
Las declaraciones de Trump se suman a las del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien este 10 de noviembre declaró que Estados Unidos y Panamá “controlan juntos” el Canal tras apartar a China.
“Panamá hizo a un lado los esfuerzos de China y ahora, junto con ellos, controlamos el Canal. El mensaje es claro: este es nuestro hemisferio y actuemos en consecuencia”, manifestó Hegseth.
Las declaraciones de Hegseth se produjeron durante su reaparición en el Pentágono, donde ofreció una conferencia de prensa después de permanecer seis meses alejado de las comparecencias públicas en la entidad.
El secretario de Guerra enfrenta cuestionamientos por la gestión de la guerra con Irán, en un escenario político marcado por la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término del pasado 3 de noviembre, en las que perdió el control de la Cámara de Representantes y el Senado.