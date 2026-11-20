En el marco del Día Mundial de la Infancia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (mejor conocido por sus siglas como UNICEF) destacó la necesidad de fortalecer la inversión pública, mejorar los servicios básicos, atender la salud mental y facilitar la transición de los jóvenes al mercado laboral para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en Panamá. El llamado se dio durante el encuentro “La niñez en la encrucijada: Elige un mejor futuro para la infancia”, realizado en el auditorio del Tribunal Electoral en conmemoración del Día Mundial de la Infancia y de los 80 años de la organización. Durante la jornada, UNICEF presentó datos que reflejan los desafíos que aún enfrenta la infancia en Panamá. Según el estudio Pobreza Infantil en Panamá, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco Mundial y UNICEF, el 35% de los niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza monetaria y el 16% en pobreza extrema. En las comarcas indígenas, estas cifras se elevan al 83% y 55%, respectivamente.

Ante este panorama, la organización identificó cuatro ámbitos prioritarios para mejorar las oportunidades de desarrollo de la niñez panameña:

Inversión pública: A partir de 2027, la inversión destinada a la infancia podrá ser identificada y medida gracias al etiquetado presupuestario incorporado en la Ley de Presupuesto.

Servicios públicos: Un total de 281.927 niños y niñas, equivalente al 23% de esta población, no cuenta con acceso a agua en sus hogares, según el Censo 2023.

Salud mental: Siete de cada diez adolescentes entre 15 y 19 años reportaron entre uno y cuatro síntomas de ansiedad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud de Panamá (ENSPA 2019).

Transición de la escuela al trabajo: El 26% de las personas entre 20 y 22 años no había completado la educación media, según datos del IIPE UNESCO-SITEAL.

La representante de UNICEF en Panamá, Olga Isaza, reconoció los avances alcanzados por el país en las últimas décadas en materia de derechos de la infancia, entre ellos la reducción de la mortalidad infantil y la ampliación de la cobertura educativa en primaria. No obstante, advirtió que persisten importantes brechas sociales y territoriales que afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables. “Nuestro llamado es a tomar decisiones firmes para que todos los niños y niñas en Panamá vivan y gocen sus derechos”, expresó Isaza.