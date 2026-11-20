La dirigente opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, presentó este viernes 20 de noviembre la iniciativa “Puntos de acuerdo”, un mecanismo de participación ciudadana que busca reunir a venezolanos dentro y fuera del país para debatir y establecer las bases de una eventual transición democrática y la reconstrucción de Venezuela.

El anuncio fue difundido por la organización Comando Con Venezuela a través de su cuenta en la red social X, junto con un mensaje de Machado en el que invita a los ciudadanos a organizar encuentros en sus comunidades, hogares y distintos lugares del mundo.

“La transición venezolana la vamos a diseñar entre millones de ciudadanos, dentro y fuera del país”, señala la publicación del comando en X.

En el video, Machado explicó que la propuesta busca construir un acuerdo entre los venezolanos sobre el futuro político e institucional de la nación, a partir de conversaciones entre vecinos, amigos y familiares, en las que todas las voces puedan ser escuchadas.

“El país que viene tiene que nacer de la soberanía popular, del sentir real y de los anhelos de quienes hemos luchado por nuestra libertad”, manifestó la dirigente opositora.

¿En qué consiste la iniciativa Puntos de Acuerdo?

Machado explicó que los encuentros podrán organizarse en grupos de 10, 20 o hasta 30 personas, en las viviendas, comunidades o cualquier lugar del mundo donde se encuentren venezolanos.

La propuesta contempla conversaciones sobre asuntos que considera fundamentales para el futuro del país, entre ellos:

Justicia y verdad para las víctimas.

Educación para los niños y jóvenes.

Acceso a una salud digna.

Pensiones.

Las reglas del ejercicio del poder.

Las próximas elecciones.

La dirigente opositora describió la iniciativa como una conversación horizontal, en la que los participantes podrán intercambiar opiniones y construir consensos sobre los principales desafíos de Venezuela.