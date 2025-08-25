Vistas presupuestarias: Tribunal Electoral y Miviot sustentan hoy

Este lunes arrancaron las vistas presupuestarias, donde las instituciones del Estado deben sustentar sus presupuestos y las mismas buscan ajustes, ante posibles recortes propuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional arrancó la sesión temprano, con la presencia del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap), quienes detallaron que el MEF le asignó $1.6 millones de dólares, cifra que aspiraban fuera revisada. La entidad habría pedido $2.3 millones.

Rolando Mejía, secretario ejecutivo del Siacap, explicó a los diputados que el recorte del presupuesto solicitado, afectaría proyectos de modernización que avanzan con el Banco Mundial.

Las consultorías de la institución y el pago de dietas a los miembros del Consejo de Administración del Siacap, fueron algunos de los puntos cuestionados por los diputados. Uno de ellos fue Manuel Samaniego de Vamos, quien criticó el destino de fondos para este fin.

Mejía confirmó que las personas que forman parte del consejo tienen asignado $500 dólares por sesión, aunque precisó que el mismo se había reducido a $300, sumando un total de $28 mil en dietas.

En la sesión también se presentó la Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SSR), quienes solicitaron $10,350,729, aunque le MEF recomendó $8,936,229; lo que representa $1,414,500 menos para el 2026.

Entrada la tarde sustentaron la Superintendencia de Mercado de Valores (SVM), quienes habían solicitado $9,875,000, lo que, según Maruquel Murgaz de González, superintendente de la entidad, incluye funcionamiento e inversiones; no obstante el MEF recomendó $7,917,400 para el próximo año. El SVM confirmó que habría tenido una ejecución de gastos en su último presupuesto del 37.8%.

Igualmente, sustentó ayer su presupuesto la Fiscalía General de Cuentas, pidiendo $7,414,200; siendo lo recomendado por el Ministerio de Economía, unos $5,838,442. Al respecto, el fiscal general, Jamie Miguel Barroso, indicó que la entidad habría ejecutado un 74% de su presupuesto asignado para este año, en su mayoría para funcionamiento, precisando que para esa vigencia fiscal no se asignaron recursos para inversión. Remarcó que el recorte afecta la operatividad y capacidad en las investigaciones para recuperar bienes patrimoniales.

Por su parte, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) pidieron $29,875,700; siendo la recomendación del MEF: $24,682,922. Milton Ayón Wong, superintendente del SBP, indicó que en su solicitud busca cubrir gastos en adquirir nuevas herramientas y personal con perfiles especiales, en manejo de inteligencia artificial y competencias específicas para atender amenazas de ciberseguridad y tecnología.

Según el calendario preliminar de la comisión, se espera que hoy sustenten sus presupuestos el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Tribunal Electoral, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) y el Ministerio de Ambiente.