El presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, apoya la renovación de la directiva de su partido, pero no piensa bajarse solo.

”Yo había manifestado hace tiempo que no estaba en mis planes quedarme presidente del partido. Aunque no se hubiese hecho convención extraordinaria. No estaba en mis planes, ni está en mis planes quedarme hasta el 2027. Pero tampoco yo estaba de acuerdo con que me pusieran a renunciar a mí y todos los demás se quedaran. Como si el problema fuera yo y no todo el directorio. Lo que los convencionales estaban diciendo allá es que el problema más que yo era un directorio que no había acompañado. Porque ahí en ese directorio hay gente que votaron por Mulino y no votaron por la alianza, por los candidatos del partido. El mismo Jaime Alemán ha dicho que ni siquiera fue a votar. Entonces, la gente dice ¿con qué autoridad moral esos directores que no apoyaron al partido están pidiendo que te vayas y ellos se queden?”, cuestionó Blandón. “Yo me voy cuando se vayan todos los demás en la convención”, afirmó.

El líder político destacó que fue él quien convocó a la renovación del partido a través de un directorio en octubre del año pasado. “Yo puse mi cargo a disposición desde octubre. Cuando se impugnó, si usted va a ver el expediente, la respuesta a la impugnación, donde se pide que se mantenga la decisión del directorio, la presenté y la firmé yo. Y después yo estuve de viaje y dejé encargado a Jorge Herrera. Y Herrera como presidente encargado, le dio poder a Herbert Young para representar al directorio nacional. Eso de que Jorge Herrera dio como un poder a nombre de él, no es cierto”, indicó Blandón.

Le exalcalde de la Ciudad de Panamá detalló que desde octubre del año pasado hizo la convocatoria para una nueva elección. Pero el Tribunal Electoral demoró hasta diciembre en pronunciarse. Convocó una reunión el 20 de diciembre, pero no consiguieron quórum y el proceso siguió dilatándose.

“La discusión que había dentro del partido y la impugnación no es en contra de hacer una convención, sino discutiendo quiénes van a renovación. Todos, aunque no hayan renunciado, o solo los que renunciaron”, explicó.