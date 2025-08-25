FMI: Economía de Panamá avanza pese a déficit fiscal y desafíos estructurales

El Fondo Monetario Internacional (FMI), a través del Directorio Ejecutivo, publicó este lunes 25 de agosto sus conclusiones de la Consulta realizada a la economía de Panamá. Crecimiento con incertidumbre y retos fiscales fueron los temas claves del análisis.

Prevé que la recuperación de la economía continúe, pero las perspectivas están sujetas a importantes riesgos de deterioro de la situación y a un alto grado de incertidumbre.

Pese a las rápidas medidas correctivas adoptadas por el gobierno que asumió funciones en julio de 2024, el organismo indicó que el déficit fiscal pasó de una cifra revisada del 3,9 % del producto interno bruto (PIB) en 2023 al 7,4% del PIB en 2024. Teniendo en cuenta factores excepcionales, modificaciones contables y el impacto del ciclo económico, se estima que el deterioro del saldo fiscal subyacente equivalga a 0,8 % del PIB.

El FMI subrayó que el desempleo aumentó del 7,4% en agosto de 2023 al 9,5% en octubre de 2024. No obstante, las repercusiones en el resto de la economía parecen haber sido limitadas. Mientras que el crecimiento del PIB no relacionado con la minería se aceleró en el transcurso de 2024, gracias a que en el sector de servicios continuó el auge posterior a la pandemia.

Por el lado del gasto, detalló, una vigorosa formación de capital ha estado impulsando el crecimiento. Tras las restricciones de tránsito aplicadas en 2023-24 debido a la sequía provocada por el fenómeno de El Niño, el canal de Panamá volvió a operar a plena capacidad en septiembre de 2024.

El organismo proyecta que el crecimiento del PIB aumente al 4½ % en 2025 conforme se disipen las repercusiones del cierre de la mina.

Sin embargo, estima que el crecimiento del PIB no relacionado con la minería se desacelerá a causa de la consolidación fiscal, pero el crecimiento del PIB global aumentará debido a efectos de base.

A mediano plazo, el FMI proyecta un crecimiento del PIB de alrededor del 4 % anual, tal como lo había el Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo con el organismo, se trata de una cifra inferior a la de los años de auge que precedieron a la pandemia, ya que es poco probable que el sector de la construcción y las correspondientes entradas de inversión extranjera directa (IED) contribuyan de forma similar a como lo hicieron en aquellos años, por lo que se prevé un menor crecimiento de la relación empleo y población.

Entre los riesgos desfavorables para la perspectiva de crecimiento de Panamá de un 4 %, estaría la pérdida de la calificación de grado de inversión, demoras en la ejecución del programa de reforma y el aumento de la incertidumbre acerca de las políticas a escala mundial.

Sin embargo, la implementación del programa de reforma del Gobierno —incluidas las negociaciones relativas a la mina— podrían afianzar las perspectivas, según el FMI.