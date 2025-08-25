  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

FMI: Economía de Panamá avanza pese a déficit fiscal y desafíos estructurales

La economía panameña vive un 2025 entre avances y desafíos sobre la administración de sus planes de inversión y evaluación.
La economía panameña vive un 2025 entre avances y desafíos sobre la administración de sus planes de inversión y evaluación. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 26/08/2025 00:00
El organismo proyecta un crecimiento del PIB de alrededor del 4 % anual, tal como lo había el Ministerio de Economía y Finanzas. La cifra sería inferior a la de los años de auge que precedieron a la pandemia

El Fondo Monetario Internacional (FMI), a través del Directorio Ejecutivo, publicó este lunes 25 de agosto sus conclusiones de la Consulta realizada a la economía de Panamá. Crecimiento con incertidumbre y retos fiscales fueron los temas claves del análisis.

Prevé que la recuperación de la economía continúe, pero las perspectivas están sujetas a importantes riesgos de deterioro de la situación y a un alto grado de incertidumbre.

Pese a las rápidas medidas correctivas adoptadas por el gobierno que asumió funciones en julio de 2024, el organismo indicó que el déficit fiscal pasó de una cifra revisada del 3,9 % del producto interno bruto (PIB) en 2023 al 7,4% del PIB en 2024. Teniendo en cuenta factores excepcionales, modificaciones contables y el impacto del ciclo económico, se estima que el deterioro del saldo fiscal subyacente equivalga a 0,8 % del PIB.

El FMI subrayó que el desempleo aumentó del 7,4% en agosto de 2023 al 9,5% en octubre de 2024. No obstante, las repercusiones en el resto de la economía parecen haber sido limitadas. Mientras que el crecimiento del PIB no relacionado con la minería se aceleró en el transcurso de 2024, gracias a que en el sector de servicios continuó el auge posterior a la pandemia.

Por el lado del gasto, detalló, una vigorosa formación de capital ha estado impulsando el crecimiento. Tras las restricciones de tránsito aplicadas en 2023-24 debido a la sequía provocada por el fenómeno de El Niño, el canal de Panamá volvió a operar a plena capacidad en septiembre de 2024.

El organismo proyecta que el crecimiento del PIB aumente al 4½ % en 2025 conforme se disipen las repercusiones del cierre de la mina.

Sin embargo, estima que el crecimiento del PIB no relacionado con la minería se desacelerá a causa de la consolidación fiscal, pero el crecimiento del PIB global aumentará debido a efectos de base.

A mediano plazo, el FMI proyecta un crecimiento del PIB de alrededor del 4 % anual, tal como lo había el Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo con el organismo, se trata de una cifra inferior a la de los años de auge que precedieron a la pandemia, ya que es poco probable que el sector de la construcción y las correspondientes entradas de inversión extranjera directa (IED) contribuyan de forma similar a como lo hicieron en aquellos años, por lo que se prevé un menor crecimiento de la relación empleo y población.

Entre los riesgos desfavorables para la perspectiva de crecimiento de Panamá de un 4 %, estaría la pérdida de la calificación de grado de inversión, demoras en la ejecución del programa de reforma y el aumento de la incertidumbre acerca de las políticas a escala mundial.

Sin embargo, la implementación del programa de reforma del Gobierno —incluidas las negociaciones relativas a la mina— podrían afianzar las perspectivas, según el FMI.

Riesgos

Aunque el organismo expresó satisfacción por el repunte de la economía panameña tras el cierre de la mina Cobre Panamá, también consideró que sobre las perspectivas siguen pesando riesgos considerables en un entorno de alta incertidumbre acerca de las políticas mundiales, e hizo hincapié en que el hecho de que la economía esté dolarizada significa que es aún más importante preservar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera.

Además, planteó que son apropiadas las metas fiscales del gobierno que han sido incorporadas en la trayectoria revisada de la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal con el fin de reducir el déficit fiscal del sector público no financiero hasta el 2% del PIB para 2029.

Elogió el plan de reducción del gasto aprobado por el Consejo de Gabinete para cumplir con la meta fiscal fijada para 2025 e instaron a que se ejecute en su totalidad.

Los directores estimaron que la estrategia de las autoridades de reconsiderar los mandatos y compromisos de gasto mejoraría la flexibilidad presupuestaria y la capacidad para absorber shocks y fijar nuevas prioridades.

El FMI indicó que la reforma de las pensiones es un ajuste adecuado que permite solventar los déficits financieros del sistema de prestaciones definidas y afianzar la red de protección social de Panamá.

Señaló que en el futuro será necesario efectuar nuevos ajustes en el sistema de pensiones para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

El FMI expresó la importancia de seguir mejorando la gobernanza y la educación para abordar el problema de la desigualdad de ingresos es necesario realizar intervenciones focalizadas en las zonas rurales, centradas en la infraestructura y la educación a fin de reducir las disparidades con las regiones urbanas.

Señaló que las iniciativas en curso para mejorar la disponibilidad de datos macrofinancieros fomentarán la transparencia y facilitarán la formulación de políticas, y alentaron a las autoridades a seguir trabajando para adoptar las Normas Especiales para la Divulgación de Datos.

Se prevé que la próxima Consulta del Artículo IV con Panamá se celebrará en el ciclo ordinario de 12 meses.

Lo Nuevo