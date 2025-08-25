Maduro pide sumarse a milicia, oposición denuncia baja convocatoria

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó una segunda convocatoria a filas para los próximos viernes 29 y sábado 30 de agosto con el objetivo de “activar el Sistema Defensivo Nacional” y “defender el derecho a la paz y la soberanía”. Así lo informó en su cuenta oficial de Telegram este lunes 25 de agosto.

El jefe de Estado dijo que había una “saturación por una presencia masiva” de ciudadanos interesados en unirse a la MNB, una unidad creada en 2009 por Hugo Chávez. Sin embargo, medios y líderes opositores han expresado que las plazas públicas la convocatoria fue mínima, contrario a lo dicho por el gobierno.

María Corina Machado, líder de la oposición, invitó a los venezolanos a desobedecer la jornada de alistamiento. “Quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando. Pretenden que tú salgas a defenderlos cuando ellos se esconden”, escribió en su cuenta de X, seguido de un: “Desobedece; ignóralos, déjalos solos”.

Machado no ha sido la única en pronunciarse, pues la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad, manifestó su apoyo al despliegue militar estadounidense, reafirmando que, si los norteamericanos solicitaran acceso a su territorio, se les daría “sin dudar”, según la agencia EFE.

La situación se da en medio de tensiones con EEUU, que movilizó fuerzas navales en el Caribe y acusa a Maduro de vínculos con el narcotráfico.