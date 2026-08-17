Banco Hipotecario Nacional confirma posible cierre para el 31 de diciembre de 2027

El gerente general del Banco Hipotecario Nacional (BHN), Alberto Ortega, confirmó la tarde de este lunes 17 de agosto que la entidad estará abierta hasta este 31 de diciembre de 2027.

Ortega ofreció sus declaraciones en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, en donde presentó su vista presupuestaria para el próximo año.

“Tenemos un camino a seguir para un posible cierre al 31 de diciembre de 2027, en ese cierre ordenado debemos tener los recursos” necesario, dijo el funcionario.

Esta revelación surge luego que la diputada Yamireliz Chong, de la coalición Vamos, cuestionó a Ortega de que la mayoría del presupuesto era para salarios.

Chong planteó que ella luego de ver el presupuesto del BHN quedó preocupada. “Todo el presupuesto se ha concentrado en salario y en el pago de la cuota obrero patronal... además de los servicios”, destacó.

La diputada indicó que no se veía un plan de cierre del BHN. “Pensé que usted nos traería esa plan para darnos tranquilidad”, destacó la diputada.

Ortega, por su lado, explicó que en la actualidad se esta elaborando un proyecto de ley para establecer el cronograma de cierre de la entidad bancaria.

Añadió que hasta la fecha el banco labora normalmente con su clientela.

Tras los cuestionamientos de los diputados por la libre oposición sobre el plan de cierre de la entidad bancaria el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Eduardo Vásquez, expresó que esa norma sería presentada ante el pleno la tarde de este 17 de agosto.