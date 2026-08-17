Feria Internacional del Libro 2026 en Panamá: fechas, precios y todo lo que debes saber

Panamá se prepara para recibir una nueva edición de la Feria Internacional del Libro 2026, uno de los principales encuentros culturales del país, que se desarrollará del 25 al 30 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa.

La edición de este año tendrá como invitado de honor al Canal de Panamá y llevará como lema «La ruta de mil historias», en una jornada que reunirá literatura, cultura e historia.

Durante los seis días de feria, el público podrá disfrutar de la participación de escritores nacionales e internacionales, además de conocer sus obras y formar parte de las diferentes actividades que se desarrollarán en el recinto.

La feria está dirigida a lectores de todas las edades y busca convertirse nuevamente en un punto de encuentro para autores, editoriales y público interesado en la literatura.