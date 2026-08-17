Polémica en Colombia: ministro de Vivienda aparece en la playa mientras miles siguen sin casa

El ministro de Vivienda de Colombia, Jaime Andrés Beltrán, enfrenta fuertes cuestionamientos luego de que fotografías y videos lo mostraran compartiendo con su familia en una playa de Santa Marta, en medio de la emergencia provocada por un devastador terremoto que dejó cerca de 300 muertos.

El sismo, de magnitud 7.4, golpeó principalmente el occidente del país apenas tres días después de la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella. La tragedia también dejó a miles de familias sin vivienda y cerca de 27,000 casas destruidas, mientras numerosos damnificados permanecen en carpas y refugios improvisados.

Las imágenes del ministro, difundidas durante el fin de semana y el lunes festivo, generaron una ola de críticas, especialmente desde sectores de la oposición de izquierda. Estos anunciaron que impulsarán una moción de censura contra Beltrán, al considerar que su decisión de trasladarse a la playa resulta cuestionable mientras continúa la atención de los afectados por el desastre.