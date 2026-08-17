Lluvias golpean el suministro de agua: Idaan mantiene cinco plantas fuera de servicio

Las instalaciones afectadas son Centenario de Pacora, Paso Canoas, Penonomé, Jaime Díaz Quintero y Tortí , cuyos sistemas se mantienen suspendidos mientras las condiciones del agua no sean adecuadas para su procesamiento.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que cinco plantas potabilizadoras permanecen temporalmente fuera de operación debido al incremento de la turbiedad en las fuentes de agua cruda, provocado por las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas.

IDAAN espera reducir la turbiedad para reactivar las plantas

Según explicó el Idaan, la medida busca garantizar que el agua distribuida a los hogares cumpla con los parámetros de calidad establecidos. La institución señaló que sus equipos técnicos permanecen desplegados en las áreas afectadas y realizan un monitoreo constante de las condiciones de las fuentes.

La operación de las plantas será reanudada una vez que los niveles de turbiedad disminuyan hasta alcanzar valores que permitan realizar el tratamiento de manera segura.

El Idaan indicó además que, tras la reactivación de los sistemas, el suministro de agua potable se recuperará de forma gradual en las comunidades que dependen de estas plantas.