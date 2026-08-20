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Política

Asamblea alerta por correos fraudulentos que suplantan la identidad de Shirley Castañedas

La Asamblea Nacional advirtió que los mensajes detectados no fueron enviados ni autorizados por su presidenta, Shirley Castañedas.
La Asamblea Nacional advirtió que los mensajes detectados no fueron enviados ni autorizados por su presidenta, Shirley Castañedas. Archivo
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Darine Waked
  • 20/08/2026 09:08
La institución pidió no responder mensajes sospechosos ni descargar archivos y confirmó que el caso fue remitido a las autoridades competentes

La Asamblea Nacional advirtió a la ciudadanía sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos que utilizan, sin autorización, el nombre y la identidad de la presidenta del Legislativo, Shirley Castañedas, con el propósito de engañar a sus destinatarios.

Mediante un comunicado, la institución aclaró que estos mensajes no son enviados ni autorizados por Castañedas y tampoco cuentan con el respaldo de la Asamblea Nacional.

La advertencia surge luego de que se detectara el envío de comunicaciones sospechosas que pretenden actuar en representación de la presidenta del Órgano Legislativo. La entidad no detalló cuántos correos han sido identificados ni precisó si alguna persona resultó afectada por esta modalidad de fraude electrónico.

Asamblea pide no abrir enlaces ni descargar archivos

Ante el riesgo de estafa digital o robo de información, la Asamblea recomendó a la población no responder los mensajes, abrir enlaces ni descargar documentos adjuntos procedentes de remitentes sospechosos.

También exhortó a los ciudadanos a no proporcionar información personal, financiera o institucional mediante correos que utilicen el nombre de Shirley Castañedas o aseguren actuar en su representación.

Este tipo de comunicación puede ser empleado para obtener datos confidenciales, acceder a cuentas o inducir a las víctimas a realizar acciones bajo una falsa apariencia de legitimidad institucional.

“Estos mensajes no son enviados, autorizados, ni cuentan con el respaldo de la presidenta Shirley Castañedas, ni de la Asamblea Nacional”, indicó la institución en el comunicado divulgado el 19 de agosto.

Autoridades investigarán los mensajes fraudulentos

La Presidencia de la Asamblea informó que la situación fue comunicada a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes y determinen las posibles responsabilidades.

Castañedas reiteró su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y la seguridad de los ciudadanos, al tiempo que solicitó mantenerse atentos ante posibles intentos de estafa digital, fraude electrónico o suplantación de identidad.

La Asamblea recordó que cualquier comunicación atribuida a la presidenta o al Órgano Legislativo puede verificarse mediante sus canales institucionales. También recomendó desconfiar de solicitudes inusuales, revisar cuidadosamente la dirección del remitente y evitar compartir datos confidenciales sin confirmar previamente la autenticidad del mensaje.

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