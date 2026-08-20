Minsa alerta por venta ilegal de cosméticos sin registro sanitario

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, alertó a la población sobre la comercialización ilegal de productos cosméticos que no cumplen con los requisitos sanitarios establecidos en la legislación panameña.

Durante acciones de vigilancia y control sanitario, las autoridades detectaron productos que señalan en sus etiquetas que fueron fabricados por E&M Chemical Int., empresa que, según el Minsa, no cuenta con Licencia de Operación ni con el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Ante esta situación, los productos identificados tampoco cuentan con el registro sanitario correspondiente.

DERMOCLEAN, jabón antiséptico antibacterial líquido, en presentaciones de 100 y 200 mililitros. DAYLI, jabón de manos, en presentación de 525 mililitros.