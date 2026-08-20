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Minsa alerta por venta ilegal de cosméticos sin registro sanitario

Ante esta situación, los productos identificados tampoco cuentan con el registro sanitario correspondiente.
Ante esta situación, los productos identificados tampoco cuentan con el registro sanitario correspondiente. Cedidas
Por
Deborah Peña
  • 20/08/2026 08:27
La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas recomendó a la población no adquirir, utilizar ni distribuir estos productos

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, alertó a la población sobre la comercialización ilegal de productos cosméticos que no cumplen con los requisitos sanitarios establecidos en la legislación panameña.

Durante acciones de vigilancia y control sanitario, las autoridades detectaron productos que señalan en sus etiquetas que fueron fabricados por E&M Chemical Int., empresa que, según el Minsa, no cuenta con Licencia de Operación ni con el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Ante esta situación, los productos identificados tampoco cuentan con el registro sanitario correspondiente.

DERMOCLEAN, jabón antiséptico antibacterial líquido, en presentaciones de 100 y 200 mililitros. DAYLI, jabón de manos, en presentación de 525 mililitros.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas recomendó a la población no adquirir, utilizar ni distribuir estos productos y exhortó a distribuidores, comercializadores y establecimientos a suspender de inmediato su venta y distribución.

El Minsa también informó que detectó la promoción y comercialización de cosméticos, desinfectantes y antisépticos mediante redes sociales, específicamente a través de la cuenta “emmchemical”, cuyo perfil aparece como “E&MM CHEMICAL”.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas recomendó a la población no adquirir, utilizar ni distribuir estos productos.
La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas recomendó a la población no adquirir, utilizar ni distribuir estos productos. Cedida

De acuerdo con la entidad, este establecimiento tampoco figura en el registro de establecimientos autorizados por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, por lo que los productos promocionados no cuentan con los requisitos sanitarios correspondientes.

Ante estos casos, el Ministerio de Salud recomendó a la población evitar la compra de cosméticos en la calle, redes sociales o páginas de internet que no ofrezcan garantías sobre su procedencia, fabricación, almacenamiento y transporte.

Asimismo, recordó la importancia de verificar que los productos cuenten con un registro sanitario vigente antes de adquirirlos.

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