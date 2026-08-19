MEF proyecta recaudar $100 millones anuales con ITBMS a plataformas digitales

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reveló que el proyecto de ley que busca aplicar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Servicios (ITBMS) a las plataformas digitales podría generar más de $100 millones anuales en recaudación. La iniciativa surge como una renta sustitutiva tras la eliminación del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI), en cumplimiento del artículo 276 de la Constitución de la República de Panamá, que obliga al Estado a reemplazar cualquier ingreso fiscal que sea exonerado. Chapman explicó que no se trata de crear un nuevo impuesto, sino de normar operaciones digitales que ya estaban obligadas a pagar ITBMS, pero que carecían de regulación. “No se están creando nuevos impuestos. Lo que se está haciendo es llenar un vacío legal que se había quedado atrás de la tecnología”, señaló el ministro, al destacar que la medida responde a una demanda de más de una década de la empresa privada, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que consideraban injusto que sus operaciones físicas sí estuvieran gravadas mientras las digitales quedaban exentas.

Plataformas

El nuevo esquema aplicará a servicios como Airbnb, Uber, Spotify, Netflix, Temu y otras plataformas que presten servicios o productos en Panamá. Las transacciones se harán efectivas a través de pagos electrónicos, en coordinación con emisores de tarjetas como Visa, Mastercard y American Express, lo que permitirá que el cobro se realice de manera automática en cada operación. Chapman subrayó que Panamá era uno de los pocos países donde existía una disparidad entre el mundo físico y el digital, y que con esta medida se busca equiparar las reglas de juego en beneficio de la competencia justa y la preservación de empleos. El ministro también adelantó que las facturas digitales generadas por estas operaciones podrán ser utilizadas en la lotería fiscal, incentivando a los ciudadanos a conservar sus comprobantes. “Esas facturas servirán para premiar a los panameños. Guarde su factura digital y eso se va a utilizar eventualmente también en sorteos digitales”, indicó. Chapman destacó que la mayoría de las empresas proveedoras de estos servicios se han acercado al Estado en los últimos años para solicitar la creación de una normativa que les permita cumplir con la obligación tributaria, lo que demuestra la disposición del sector privado de ajustarse a las reglas.

Implementación