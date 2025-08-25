Ministro Chapman desmiente posible aumento del ITBMS

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, salió este lunes 25 de agosto aclarar que en ningún momento a expresado la decisión de aumentar el cobro del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), que actualmente se encuentra en 7%.

Chapman, a través de un video publicado en sus redes sociales, aclaró que han surgido noticias falsas que lo atribuyen a que aumentará el impuesto a dos digitos, lo cual no es cierto.

“En ningún momento dado he hablado de un aumento de impuesto. Ni de reforma fiscal. Ni de reforma tributaria”, contó Chapman.

De acuerdo con el ministro del MEF, lo único que sí ha mencionado en entrevistas y foros, es lo que tecnicamente llaman presión tributaria, que no es otra cosa, que tomar la totalidad de los ingresos tributarios divididp por el tamaño del producto interno bruto. Eso, dijo, es una cifra de las más baja de América Latina.

Aseguró que Panamá alcanzó uno de sus puntos más altos hace unos 10 años o inicios de la década pasada, donde era aproximadamente de 12 %.

”Solo he mencionado eso. Que hoy en día es de un dígitos, pero en otro momento llego hacer de dos digítos bajos aún que el resto de los países de la región”, contó Chapman.