Diputado Jairo Salazar anuncia pronta discusión sobre proyectos sobre jubilaciones policiales y ley 462

El diputado <b><a href="/tag/-/meta/jairo-bolota-salazar">Jairo ‘Bolota’ Salazar</a></b> informó durante el periodo de incidencias de la<b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional"> Asamblea Nacional</a></b> que ya se encuentran en la<a href="/tag/-/meta/comision-de-salud"> <b>Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social</b></a> varios proyectos de ley que <b>serán discutidos en los próximos días</b>.Entre las iniciativas mencionó el proyecto de ley relacionado con las jubilaciones de los miembros de la <b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía</a></b>, la propuesta sobre el etiquetado de productos y su anteproyecto relacionado a la <b><a href="/tag/-/meta/ley-462">ley 462</a></b>, que rige la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b>. Según el diputado, <b>ya se están coordinando acciones con el presidente de la comisión para iniciar lo antes posible los debates</b>.<i>'Necesitamos estos proyectos de ley, porque es lo que la gente quiere. La sociedad está esperando que discutamos los proyectos'</i>, expresó Salazar, destacando que además de estas propuestas <b>llegarán otras iniciativas presentadas por distintos diputados</b>.