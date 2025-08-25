Diputado Jairo Salazar anuncia pronta discusión sobre proyectos sobre jubilaciones policiales y ley 462

El diputado Jairo ‘Bolota’ Salazar informó durante el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional que ya se encuentran en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social varios proyectos de ley que serán discutidos en los próximos días.

Entre las iniciativas mencionó el proyecto de ley relacionado con las jubilaciones de los miembros de la Policía, la propuesta sobre el etiquetado de productos y su anteproyecto relacionado a la ley 462, que rige la Caja de Seguro Social (CSS).

Según el diputado, ya se están coordinando acciones con el presidente de la comisión para iniciar lo antes posible los debates.

“Necesitamos estos proyectos de ley, porque es lo que la gente quiere. La sociedad está esperando que discutamos los proyectos”, expresó Salazar, destacando que además de estas propuestas llegarán otras iniciativas presentadas por distintos diputados.