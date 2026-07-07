¿Qué se investiga en los casos de Publio De Gracia, Noriel Araúz y Nadia del Río? Estas son las claves

Por su parte, la exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia Yannick Del Río Fernández, fue objeto de una medida precautoria de secuestro de bienes por <b>576,768.86 dólares</b>.Según la auditoría forense de la Contraloría, se detectó una <b>presunta diferencia</b> entre los ingresos de fuentes conocidas y los recursos monetarios utilizados.La resolución ordenó el secuestro preventivo de bienes inmuebles, fondos bancarios, vehículos y otros activos mientras continúan las investigaciones.Los tres expedientes forman parte de procesos administrativos y patrimoniales que ya fueron remitidos al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Las autoridades han reiterado que las medidas cautelares tienen como finalidad proteger los bienes del Estado mientras se determina si existe o no responsabilidad conforme a la ley.