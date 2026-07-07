¿Qué se investiga en los casos de Publio De Gracia, Noriel Araúz y Nadia del Río? Estas son las claves

Las investigaciones relacionadas con los presuntos hallazgos patrimoniales de los exfuncionarios Publio Anselmo De Gracia, Noriel Antonio Araúz Villarreal y Nadia Yannick Del Río Fernández ya fueron remitidas al Ministerio Público, luego de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y actuaciones del Tribunal de Cuentas. Las medidas cautelares adoptadas buscan preservar bienes y recursos mientras avanzan las investigaciones y no constituyen una condena ni determinan responsabilidad penal.

Presunto perjuicio de más de $16 millones en caso de Publio De Gracia

El caso de mayor cuantía corresponde al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, a quien el Tribunal de Cuentas ordenó el secuestro preventivo de bienes hasta por 16.3 millones de dólares. La decisión se sustenta en una auditoría de la Contraloría que detectó un presunto perjuicio patrimonial relacionado con el proceso de exoneración del pago del Impuesto sobre la Renta, Impuesto Complementario y recargos a la empresa FCC Construcción S.A., correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015. Como parte de la medida fueron cautelados bienes inmuebles, cuentas bancarias, depósitos, vehículos, así como otros activos registrables. De Gracia rechazó los señalamientos y aseguró que actuó conforme a la ley, negando haber favorecido a terceros o haberse beneficiado de las decisiones adoptadas durante su gestión.

Auditoría detectó presunta diferencia patrimonial en caso de Noriel Araúz

En el caso del exfuncionario Noriel Antonio Araúz Villarreal, la Contraloría ordenó el secuestro preventivo de bienes por 1.3 millones de dólares. La auditoría forense concluyó que existía una presunta diferencia patrimonial entre los recursos provenientes de fuentes conocidas y los movimientos financieros detectados durante el período analizado. Las medidas cautelares abarcan propiedades, cuentas bancarias, depósitos, tarjetas de crédito, vehículos y cuentas por cobrar al Estado.

Nadia del Río enfrenta medida cautelar por presunta diferencia patrimonial