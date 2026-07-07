Unachi ratifica miembros del Tribunal Superior de Elecciones y define su presidencia

El Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) realizó una sesión extraordinaria para ratificar a los nuevos integrantes que completarán el Tribunal Superior de Elecciones (TSE), organismo encargado de regir los procesos comiciales internos de la institución.

Durante el encuentro, el rector Pedro González Birmas confirmó la designación de José Cerrut como representante principal de los profesores regulares, acompañado por la profesora Migdalia Chávez como suplente. Asimismo, se ratificó a la doctora Marta Sánchez como docente especial suplente, a Heradio Castillo como funcionario administrativo principal y a la estudiante Lilibet Camaño, de la Facultad de Educación, como representante estudiantil principal.

Pese a estas incorporaciones, el tribunal aún no cuenta con la totalidad de sus figuras. El rector Birmas admitió que restan por asignar un suplente para el estamento administrativo y otro para el estudiantil. “Hemos hecho el compromiso con el Consejo de tener estas designaciones en las próximas semanas para convocar nuevamente a una sesión y completar de una vez por todas el Tribunal”, señaló el rector.

A pesar de las vacantes pendientes, las autoridades universitarias aseguraron que la instancia ya cuenta con el quórum necesario para iniciar sus sesiones y actuar de inmediato.

En cuanto a la estructura directiva, la profesora Teresa Cedeño, quien ya formaba parte de la nómina electoral junto al suplente Rafael Aguilar, asumirá la presidencia del TSE por ser la docente con mayor antigüedad dentro del organismo.