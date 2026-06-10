Unachi convoca elecciones extraordinarias para escoger rector y completar el período 2023-2028

El Tribunal Superior de Elecciones (TSE) de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) convocó oficialmente a elecciones extraordinarias para escoger al rector o rectora que concluirá el período académico 2023-2028.

La convocatoria fue publicada este miércoles 10 de junio y marca el inicio formal del proceso electoral universitario, que culminará con la elección programada para el próximo 19 de agosto de 2026.

De acuerdo con el calendario aprobado por el TSE, el período oficial de postulación de candidaturas se desarrollará del 15 al 17 de junio, mientras que la publicación de las postulaciones admitidas se realizará los días 22 y 23 de junio.

El organismo electoral universitario informó que tanto el Reglamento de Elecciones como el Calendario Electoral Extraordinario ya se encuentran disponibles para consulta pública a través de los canales oficiales de la universidad.

El Tribunal Superior de Elecciones, presidido por el profesor Rodolfo Mendoza, será el encargado de coordinar y ejecutar todas las etapas del proceso, desde la recepción de candidaturas hasta la proclamación oficial de la persona electa.

Según el cronograma, el período de proselitismo y propaganda electoral se extenderá desde el 10 de junio hasta la medianoche del 14 de agosto.

Posteriormente, el 17 de agosto se entregará el padrón electoral definitivo al Tribunal, mientras que la jornada de votación se desarrollará el miércoles 19 de agosto.

En caso de presentarse recursos o reclamaciones, el período para impugnar los resultados será los días 20 y 21 de agosto.

La proclamación oficial del rector electo está prevista para el 28 de agosto, mientras que la toma de posesión se realizará el 31 de agosto de 2026.

Por su parte, el rector encargado de la UNACHI, Pedro González Beermann, manifestó que la administración universitaria brindará todo el apoyo requerido para el desarrollo del proceso electoral, respetando la autonomía del Tribunal Superior de Elecciones.

González Beermann indicó que el respaldo institucional permitirá que el organismo electoral cumpla con el mandato otorgado por el Consejo General Universitario para la escogencia de la próxima autoridad que dirigirá la casa de estudios superiores.

La convocatoria extraordinaria abre una nueva etapa dentro de la universidad chiricana, que en las próximas semanas dará paso a la presentación de candidaturas y al debate de propuestas para definir quién asumirá la Rectoría hasta la finalización del actual período académico en 2028.