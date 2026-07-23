Panamá envía mensaje de solidaridad a Chile por emergencia climática

La República de Panamá expresó este jueves 23 de julio sus condolencias y solidaridad con el Gobierno y el pueblo de la República de Chile por la pérdida de vidas humanas y las graves afectaciones ocasionadas por los intensos temporales, inundaciones y otros eventos climáticos extremos que han impactado distintas regiones del país sudamericano.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó el pesar del Gobierno panameño ante la tragedia y envió un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas y a las personas afectadas por el desastre.

“La República de Panamá expresa sus más sentidas condolencias alGobierno de la República de Chile y su noble pueblo por la lamentablepérdida de vidas humanas y las graves afectaciones ocasionadas por losintensos temporales, inundaciones y otros eventos climáticos extremos quehan impactado diversas regiones del pais”, señala el comunicado.

El Gobierno panameño indicó además que acompaña “con profundo pesar” a los familiares de las personas fallecidas y expresó sus deseos de una pronta recuperación para quienes resultaron heridas.

Asimismo, reiteró su solidaridad con las comunidades afectadas por las intensas lluvias y con las autoridades chilenas que lideran las labores de respuesta, asistencia y recuperación en las zonas impactadas.

“El Gobierno y el pueblo panameño acompañan con profundo pesar a lasfamilias de las víctimas, expresan sus deseos de pronta reuperación paralas personas heridas y manifiestan su solidaridad con todas lascomunidades afectadas, así como con las autoridades chilenas que lideranlas labores de respuesta, asistencia y recuperación ”, destaca el pronunciamiento.

En su mensaje, Panamá reafirmó los históricos lazos de amistad, cooperación y fraternidad que unen a ambos países y expresó su confianza en que Chile logre superar esta emergencia.

“En estos momentos de dolor y dificultad, Panamá reafirma los históricoslazos de amistad, cooperación y fraternidad que unen a ambas naciones, yhace votos por la pronta recuperación de las zonas afectadas y el bienestardel pueblo chileno ”, concluye el comunicado.

Las intensas lluvias y temporales registrados en Chile durante los últimos días han provocado inundaciones, daños a la infraestructura y afectaciones en varias regiones del país, lo que ha movilizado a las autoridades para atender la emergencia y apoyar a las comunidades afectadas.

El presidente, José Antonio Kast, decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en toda la región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en Atacama.

La medida busca agilizar la respuesta del Estado frente a un temporal que, según el balance oficial, ha dejado al menos cinco personas fallecidas, cuatro desaparecidas y cerca de 100 mil personas aisladas por el desbordamiento de ríos y esteros.

Además, las autoridades reportan unas 16 mil viviendas con daños severos y afectaciones en servicios básicos como el suministro de agua potable y energía eléctrica, mientras las regiones de Coquimbo y Atacama permanecen bajo alerta roja.