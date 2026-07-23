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Panamá envía mensaje de solidaridad a Chile por emergencia climática

Fotografía que muestra calles inundadas por el desborde del Canal Bellavista, este lunes en el barrio Mirador de Hacienda, en La Serena (Chile).
Fotografía que muestra calles inundadas por el desborde del Canal Bellavista, este lunes en el barrio Mirador de Hacienda, en La Serena (Chile).
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Deborah Peña
  • 23/07/2026 08:28
El Gobierno panameño indicó además que acompaña “con profundo pesar” a los familiares de las personas fallecidas.

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La República de Panamá expresó este jueves 23 de julio sus condolencias y solidaridad con el Gobierno y el pueblo de la República de Chile por la pérdida de vidas humanas y las graves afectaciones ocasionadas por los intensos temporales, inundaciones y otros eventos climáticos extremos que han impactado distintas regiones del país sudamericano.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó el pesar del Gobierno panameño ante la tragedia y envió un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas y a las personas afectadas por el desastre.

“La República de Panamá expresa sus más sentidas condolencias alGobierno de la República de Chile y su noble pueblo por la lamentablepérdida de vidas humanas y las graves afectaciones ocasionadas por losintensos temporales, inundaciones y otros eventos climáticos extremos quehan impactado diversas regiones del pais”, señala el comunicado.

El Gobierno panameño indicó además que acompaña “con profundo pesar” a los familiares de las personas fallecidas y expresó sus deseos de una pronta recuperación para quienes resultaron heridas.

Asimismo, reiteró su solidaridad con las comunidades afectadas por las intensas lluvias y con las autoridades chilenas que lideran las labores de respuesta, asistencia y recuperación en las zonas impactadas.

“El Gobierno y el pueblo panameño acompañan con profundo pesar a lasfamilias de las víctimas, expresan sus deseos de pronta reuperación paralas personas heridas y manifiestan su solidaridad con todas lascomunidades afectadas, así como con las autoridades chilenas que lideranlas labores de respuesta, asistencia y recuperación ”, destaca el pronunciamiento.

En su mensaje, Panamá reafirmó los históricos lazos de amistad, cooperación y fraternidad que unen a ambos países y expresó su confianza en que Chile logre superar esta emergencia.

“En estos momentos de dolor y dificultad, Panamá reafirma los históricoslazos de amistad, cooperación y fraternidad que unen a ambas naciones, yhace votos por la pronta recuperación de las zonas afectadas y el bienestardel pueblo chileno ”, concluye el comunicado.

Las intensas lluvias y temporales registrados en Chile durante los últimos días han provocado inundaciones, daños a la infraestructura y afectaciones en varias regiones del país, lo que ha movilizado a las autoridades para atender la emergencia y apoyar a las comunidades afectadas.

El presidente, José Antonio Kast, decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en toda la región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en Atacama.

La medida busca agilizar la respuesta del Estado frente a un temporal que, según el balance oficial, ha dejado al menos cinco personas fallecidas, cuatro desaparecidas y cerca de 100 mil personas aisladas por el desbordamiento de ríos y esteros.

Además, las autoridades reportan unas 16 mil viviendas con daños severos y afectaciones en servicios básicos como el suministro de agua potable y energía eléctrica, mientras las regiones de Coquimbo y Atacama permanecen bajo alerta roja.

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