Junta Central de Escrutinio proclama a José Emilio Moreno, como nuevo rector de la Universidad de Panamá

Tras alcanzar el 100% del escrutinio de las actas la Junta Central de Escrutinio de la Universidad de Panamá oficializó este martes 7 de julio los resultados de los comicios universitarios y confirmó el triunfo de José Emilio Moreno. Por tal motivo, Moreno fue proclamado como nuevo rector de la máxima casa de estudios superiores para el periodo 2026-2031. El anuncio y la entrega formal del acta firmada estuvo a cargo del presidente de la Junta Central Guillermo Salazar, acompañado por los otros miembros, entre ellos Zunilda Espino, Oswaldo Fernández, Mitzi Cubilla, Desideria Navarro, Sahir Ureña, Aquiles Cáceres, Miguel Ángel Cañizales, Ricauter Ríos, Emmanuel Martínez y Astrid Small. De acuerdo con el reporte oficial, el proceso cerró con la revisión minuciosa de las 200 mesas y sus respectivas actas debidamente registradas junto al padrón electoral

Superada la fase de impugnación

La oficialización de los resultados se da luego de que el Organismo Electoral Universitario (OEU) desestimara un recurso de impugnación presentado contra el proceso de votación. Según se tuvo conocimiento, la nómina opositora liderada por Migdalia Bustamente interpuso un recurso de nulidad alegando supuestas anomalías aisladas en mesas del interior del país (específicamente en Soná); sin embargo, tras ser analizado por el pleno electoral, se señaló que no cumplía con el criterio de magnitud establecido en el artículo No. 96 del Reglamento Electoral Universitario, por la tanto el recurso fue descartado.

Resultados definitivos del escrutinio

Tomando en cuenta el voto ponderado que rige en la institución (60% para el sector docente, 30% para el sector estudiantil y 10% para el sector administrativo), se emitieron un total de 30,659 votos por parte de los tres estamentos de la Universidad de Panamá, según los informes dados por el OEU. El desglose final de la participación y respaldo hacia los aspirantes se fijó de la siguiente manera: - José Emilio Moreno: 55.642% - Migdalia Bustamante: 19.865% - César García: 12.623% - Denis Chávez: 5.217% - A.H. Chong: 2.183% - Corina Pérez de Coronado: 0.425% Del total de votos emitidos, se contabilizaron 1,425 votos nulos y 267 votos en blanco, para un total de 28,967 votos válidos.

Un llamado a la unidad universitaria