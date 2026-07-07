Junta Central de Escrutinio proclama a José Emilio Moreno, como nuevo rector de la Universidad de Panamá

Tras alcanzar el 100% del escrutinio de las actas la <b><a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama">Junta Central de Escrutinio de la Universidad de Panamá</a></b> oficializó este martes 7 de julio los resultados de los comicios universitarios y confirmó el triunfo de <b><a href="/tag/-/meta/jose-emilio-moreno">José Emilio Moreno</a>.</b><b>Por tal motivo, </b>Moreno fue proclamado como nuevo rector de la máxima casa de estudios superiores para el <b>periodo 2026-2031.</b>El anuncio y la entrega formal del acta firmada estuvo a cargo del presidente de la Junta Central <b>Guillermo Salazar,</b> acompañado por los otros<b> miembros</b>, entre ellos <b>Zunilda Espino, Oswaldo Fernández, Mitzi Cubilla, Desideria Navarro, Sahir Ureña, Aquiles Cáceres, Miguel Ángel Cañizales, Ricauter Ríos, Emmanuel Martínez y Astrid Small.</b> De acuerdo con el reporte oficial, el proceso cerró con la revisión minuciosa de las <b>200 mesas </b>y sus respectivas<b> actas</b> debidamente registradas junto al padrón electoral