Venezuela reporta 3,685 muertos y 1,076 réplicas tras sismos

A trece días del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que azotó a <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a> el pasado 24 de junio, el Gobierno de la República Bolivariana presentó este martes su informe actualizado sobre el impacto humano y estructural del fenómeno. La cifra de fallecidos asciende a <b>3,685 </b>personas, mientras que el número de heridos contabilizados llega a <b>16,740</b>.El documento, emitido por el Ejecutivo este 7 de julio de 2026, detalla un complejo escenario de atención a damnificados. Según los datos oficiales, <b>17,907</b> personas permanecen sin vivienda, lo que ha obligado a las autoridades a establecer <b>87</b> campamentos transitorios para albergar a los afectados.En materia de infraestructura, el informe revela un daño considerable: <b>856</b> edificios han sido catalogados como afectados, de los cuales <b>190</b> han colapsado totalmente. La situación se ve agravada por la persistencia de la actividad sísmica, registrándose hasta la fecha <b>1,076 </b>réplicas que mantienen a la población en alerta.La respuesta de emergencia movilizó a un contingente de <b>29,567</b> efectivos estatales y<b> 28,362</b> voluntarios, apoyados por <b>4,388</b> rescatistas internacionales. La logística desplegada ha permitido, según el reporte, la atención de <b>25,970</b> pacientes y la distribución de <b>9,603 </b>toneladas de alimentos, junto con más de <b>8.3</b> millones de litros de agua potable.