Venezuela reporta 3,685 muertos y 1,076 réplicas tras sismos

A trece días del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que azotó a Venezuela el pasado 24 de junio, el Gobierno de la República Bolivariana presentó este martes su informe actualizado sobre el impacto humano y estructural del fenómeno. La cifra de fallecidos asciende a 3,685 personas, mientras que el número de heridos contabilizados llega a 16,740.

El documento, emitido por el Ejecutivo este 7 de julio de 2026, detalla un complejo escenario de atención a damnificados. Según los datos oficiales, 17,907 personas permanecen sin vivienda, lo que ha obligado a las autoridades a establecer 87 campamentos transitorios para albergar a los afectados.

En materia de infraestructura, el informe revela un daño considerable: 856 edificios han sido catalogados como afectados, de los cuales 190 han colapsado totalmente. La situación se ve agravada por la persistencia de la actividad sísmica, registrándose hasta la fecha 1,076 réplicas que mantienen a la población en alerta.

La respuesta de emergencia movilizó a un contingente de 29,567 efectivos estatales y 28,362 voluntarios, apoyados por 4,388 rescatistas internacionales. La logística desplegada ha permitido, según el reporte, la atención de 25,970 pacientes y la distribución de 9,603 toneladas de alimentos, junto con más de 8.3 millones de litros de agua potable.