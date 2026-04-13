Wanda Pinzón: ‘La tecnología es el puente hacia un futuro con mejores oportunidades’

La motivación surge de una trayectoria de más de 25 años en ingeniería y consultoría tecnológica, observando cómo la tecnología es el motor transversal de todas las industrias pero la representación femenina en nuestro país es baja y eso nos urgió a hacer algo. La pandemia aceleró la digitalización, y se hizo evidente que las mujeres no estamos sumándonos al ritmo necesario a esta nueva economía digital. El impulso nace de la necesidad de que las panameñas no solo sean usuarias, sino creadoras de tecnología para asegurar su crecimiento profesional y mejores oportunidades de empleo en un mundo globalizado.