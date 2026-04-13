Wanda Pinzón: ‘La tecnología es el puente hacia un futuro con mejores oportunidades’

Con más de 25 años de trayectoria en el sector tecnológico, Wanda Pinzón se ha consolidado como una de las voces clave en Panamá en la promoción de la participación femenina en áreas STEM. Ingeniera de sistemas y actual directora del capítulo local de Women in Tech, lidera iniciativas que buscan cerrar la brecha de género en tecnología y empoderar a mujeres y niñas para que se conviertan en protagonistas de la transformación digital del país. Desde su experiencia en consultoría y liderazgo, impulsa programas de formación, mentoría y desarrollo profesional que abren oportunidades reales para las nuevas generaciones. En esta edición de Mía Voces Activas, comparte su visión sobre el futuro de la tecnología, los desafíos que enfrentan las mujeres en este campo y la importancia de construir una sociedad más inclusiva e innovadora.

¿Qué la motivó a involucrarse en el ámbito tecnológico y a impulsar la participación de mujeres y niñas en STEM en Panamá?

La motivación surge de una trayectoria de más de 25 años en ingeniería y consultoría tecnológica, observando cómo la tecnología es el motor transversal de todas las industrias pero la representación femenina en nuestro país es baja y eso nos urgió a hacer algo. La pandemia aceleró la digitalización, y se hizo evidente que las mujeres no estamos sumándonos al ritmo necesario a esta nueva economía digital. El impulso nace de la necesidad de que las panameñas no solo sean usuarias, sino creadoras de tecnología para asegurar su crecimiento profesional y mejores oportunidades de empleo en un mundo globalizado.

¿Cómo surgió la idea de crear o liderar el capítulo de Women in Tech en Panamá y cuáles han sido sus logros más destacados?

El capítulo panameño surgió en 2023, cuando WIT Global aprobó la apertura local a un grupo de 8 profesionales fundadoras. Logros: En poco tiempo, hemos pasado de esas 8 pioneras a más de 800 voluntarias en todo el país. Hitos: Lanzamos nuestro programa WeGrow para que más de 350 jóvenes panameñas se interesaran en carreras STEAM, es un programa único creado en Panamá, hemos creado una comunidad solidaria con 800 voluntarias, hemos creado alianzas con empresas que promueven la equidad y el lanzamiento de programas de formación técnica y mentoría que ya están impactando la hoja de ruta tecnológica del país. El año pasado fuimos el país sede de los Women in Tech LATAM Awards, trayendo a nuestro país a mujeres prominentes en Tecnología en Latinoamérica.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las mujeres panameñas en carreras tecnológicas y cómo los ha abordado usted desde su experiencia?

El reto más crítico es la deserción académica y la brecha de confianza. Las cifras son claras: en Panamá se matriculan unas 9,000 mujeres al año en la UTP, pero solo se gradúan 175 anualmente en la Facultad de Sistemas Computacionales en la Universidad Tecnológica de Panamá. Con Women in Tech se atacan estos retos mediante la visibilidad y la marca personal. Se trabaja en que la mujer domine habilidades digitales, gestión estratégica y habilidades blandas o power skills para que su competencia técnica elimine los sesgos de género en el entorno laboral.

Programas como “Cambia el Chip” buscan apoyar la transición de adolescentes a la vida universitaria. ¿Qué impacto ha observado en las participantes?

He venido apoyando a los jóvenes a despertar o cambiar el chip porque nuestro sistema educativo no los prepara para gestionar su vida adulta: su tiempo, sus finanzas, su liderazgo y comunicación. Programas como este crea un un impacto y transforman la mentalidad del joven al repararlo para la Universidad y la vida adulta. Es necesario “cambiar el chip”, todos los jóvenes deben dejar de ver las carreras STEAM como un camino inalcanzable o ajeno. Al tener modelos a seguir, se crea una red de apoyo temprana que les permite entender que no están solos en este ecosistema, lo cual es vital para reducir la deserción en los primeros años de carrera.

¿Qué cambios deben implementarse en empresas y universidades para cerrar la brecha de género en STEM?

Universidades: Deben crear programas de acompañamiento y mentoría constantes para elevar la matrícula de mujeres y lograr que ellas lleguen a la graduación. Es necesario conectar la academia con la realidad del mercado laboral y también que organizaciones como WIT lleven a las jóvenes a las empresas tecnológicas para que ellas vean que es posible desde sus años universitarios crear un futuro y tener oportunidades de vida al estudiar carreras STEAM. Empresas: Deben adoptar políticas de equidad y diversidad no solo en el papel, sino en la práctica, promoviendo el talento femenino a puestos de liderazgo equilibrado y eliminando los “techos de cristal” buscando elevar la representación femenina en todos los roles tecnológicos pero también ejecutivos.

¿Qué mensaje daría a las jóvenes panameñas que se sienten desmotivadas o inseguras?

La tecnología es el puente hacia un futuro con mejores oportunidades. Busquen la excelencia y la confianza. El mundo necesita su aporte, su energía y sus ideas de cómo solucionar problemas reales con innovación. Únanse a comunidades, busquen mentoras y recuerden que dentro de organizaciones como Women in Tech, siempre habrá un espacio para orientarlas y elevar su potencial, sin importar la edad o el punto de partida.

Como líder en un sector predominantemente masculino, ¿qué significa para usted inspirar y abrir camino a otras mujeres?

Significa dejar un legado, de que el cambio es posible para las mujeres, es posible tener mejores salarios, y oportunidades de brillar en diferentes campos científicos y tecnológicos. Mi rol es demostrar que la tecnología es un campo accesible, retador e interesante en donde podemos liderar y generar resultados de negocio superiores para las empresas a través de la equidad e igualdad. Nosotras lo hicimos solas pero ahora las nuevas generaciones nos tienen como modelos a seguir para abrirles el camino, y eso lo que estamos haciendo para que jóvenes panameñas prosperen y lideren la transformación digital de Panamá con Inteligencia Artificial, ciberseguridad, desarrollo de software, telecomunicaciones e innovación. Es posible, solo necesitamos llegar a todo el país brindando nuestro apoyo, programas y entrenamientos a niñas, jóvenes y mujeres. Perseverar y continuar con esta misión que cambia vidas.