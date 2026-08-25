Pandeportes licita polideportivo de 8.4 millones en Las Tablas

El Instituto Panameño de Deportes publicó el pliego de cargos en la plataforma Panamá Compra para la licitación del nuevo complejo polideportivo de Las Tablas por un valor de 8.4 millones de dólares, una obra ubicada a un costado del estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández.

Esta iniciativa permitiría a la provincia de Los Santos contar por primera vez con una cancha certificada bajo normativa FIFA para afianzar un equipo en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) e integrar en una sola zona deportiva el béisbol con otras disciplinas para el beneficio directo de los atletas locales.

La integración de las nuevas instalaciones junto al coliseo de béisbol existente creará un núcleo de desarrollo atlético en el distrito santeño, donde coexistirán la cancha de fútbol para 1,000 espectadores, un campo para la categoría de Pequeñas Ligas de béisbol, una superficie multiuso y áreas de esparcimiento.

Esta cercanía física facilitará el uso compartido de espacios de preparación, reduciendo costos logísticos e impulsando la formación de deportistas en diversas ramas dentro de una misma infraestructura.

En el aspecto competitivo, la obra cubre la falta de recintos habilitados en la provincia para albergar torneos nacionales de fútbol de primera división.

Hasta el momento, las representaciones regionales requerían la adaptación de estadios de béisbol o el traslado hacia provincias vecinas para disputar encuentros oficiales, por lo que la disponibilidad de una cancha con medidas reglamentarias otorgará autonomía de sede a los equipos santeños.

El procedimiento administrativo en el portal estatal tomará aproximadamente 60 días para cubrir las fases de homologación, la resolución de consultas técnicas a las empresas interesadas y la evaluación de propuestas antes de la adjudicación final.

Tras la firma del contrato y la emisión de la orden de proceder, el plazo de construcción establecido en el pliego de cargos será de 540 días de calendario.