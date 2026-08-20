Comisión de Presupuesto analiza solicitudes por más de $64 millones de cuatro instituciones

Los ministerios de Desarrollo Agropecuario, de Gobierno y de Cultura y la Autoridad Nacional de Descentralización deberán presentarse este jueves 20 de abril a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

A cada institución le tocará sustentar solicitudes de créditos adicionales y traslados de partida.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) fue la primera institución en presentarse, solicitando un traslado por 2.3 millones de dólares para la compra de tres perforadoras de pozos profundos.

“Sin agua no hay plantaciones, ni subsistencia animal”, manifestó el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares. También advirtió sobre el impacto del fenómeno del Niño en los productores.

De acuerdo a Linares, el MIDA actualmente tiene 5 perforadoras, de las cuáles 2 ya están inhabilitadas y las 3 restantes tienen 32 año de antigüedad, parchadas con repuestos adaptados pues ya no se consiguen las partes originales.

El resto de las instituciones son el Ministerio de Gobierno, que pide 5 traslados de partido por 53 millones de dólares, Ministerio de Cultura con un traslado por 5.1 millones de dólares y la Autoridad Nacional de Descentralización con un traslado por 4.2 millones de dólares.

Pasadas las 11:30 a.m. por 10 votos a favor y cero en contra los diputados de la comisión aprobaron el traslado de partida al MIDA.