Jubilados y pensionados: CSS anuncia calendario de pagos de septiembre 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer las fechas correspondientes al pago de jubilados y pensionados durante septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la institución. Los beneficiarios que reciben sus pagos mediante ACH o cheque tendrán fechas distintas para la segunda quincena del mes, mientras que en la primera quincena ambos métodos de pago estarán disponibles en la misma fecha.

Calendario de pagos de jubilados y pensionados en septiembre