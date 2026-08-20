Jubilados y pensionados: CSS anuncia calendario de pagos de septiembre 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer las fechas correspondientes al pago de jubilados y pensionados durante septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la institución.
Los beneficiarios que reciben sus pagos mediante ACH o cheque tendrán fechas distintas para la segunda quincena del mes, mientras que en la primera quincena ambos métodos de pago estarán disponibles en la misma fecha.
Para la primera quincena de septiembre, tanto los jubilados y pensionados que reciben el pago mediante ACH como quienes cobran por cheque tendrán sus fondos disponibles el viernes 4 de septiembre de 2026.
En el caso de la segunda quincena de septiembre, los beneficiarios que reciben el pago por ACH tendrán el dinero disponible el viernes 18 de septiembre.
Por su parte, quienes reciben su pago mediante cheque podrán disponer de este a partir del lunes 21 de septiembre de 2026.
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