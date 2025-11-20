Un ingeniero con alma de escritor: Eduardo Jaspe

Aunque su carrera ha estado vinculada a las finanzas, la literatura se convirtió en un espacio de equilibrio, cuenta. 'La literatura apareció como una necesidad personal más que una elección. Tal vez todos los seres humanos tenemos esa necesidad y no siempre somos conscientes de ella. Nos acostumbramos a las palabras duras y olvidamos disfrutar el lenguaje. Cuando uno despierta —cuando le da permiso a la conciencia para actuar— se vuelve inevitable escuchar y expresarse. Yo lo hago a través de la literatura'.Jaspe afirma que el cuento es su 'territorio natural'. 'Me atrae su economía, su capacidad para condensar un mundo en unas pocas páginas. En los últimos años, la novela me ha permitido explorar otros ritmos y profundidades. En verdad, soy narrador: cuento y novela me van bien'.Su primer reconocimiento llegó en 2014, cuando obtuvo el Premio Nacional de Cuento José María Sánchez con 'Arcanos mayores'. Un año después ganó el Premio Centroamericano Rogelio Sinán con 'Origen del Ninfa'. En 2025 sumó tres distinciones: el Premio de Narrativa Ariel Barría Alvarado con 'La conspiración de las garzas', y el Ricardo Miró en cuento y novela.'Recuerdo perfectamente el primero. Estaba en mi oficina cuando recibí la llamada. Se me salieron las lágrimas. Me encerré en el baño. Nadie entendía qué pasaba'.