Un ingeniero con alma de escritor: Eduardo Jaspe

El ingeniero industrial Eduardo Jaspe ha recorrido más de tres décadas en el mundo corporativo, pero su nombre resuena hoy en la escena literaria panameña. Hace poco se enteró que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró 2025 en dos categorías: novela y cuento, con las obras ‘Veneno adentro’ y ‘Otra vez la noche’, respectivamente. La ceremonia de entrega fue ayer, 20 de noviembre. El logro lo coloca junto a un grupo reducido de autores que han ganado el máximo galardón literario del país en dos géneros a la vez: Justo Arroyo, Ariel Barría, Neco Endara y Javier Medina Bernal. El anuncio lo sorprendió al llegar de un largo viaje. “Acababa de bajarme de un avión, después de catorce horas de vuelo. Iba camino a recoger a mi perrita cuando recibí el mensaje: ganaste el Miró en novela. Seguía atrapado en el tráfico cuando llegó el segundo: ganaste también en cuento. Entonces cambié de ruta y fui directo a la Ciudad de las Artes tal como estaba. El cansancio se borró con la adrenalina”. En una entrevista virtual -que Jaspe realiza con esta servidora mientras este viajaba entre Perú y Panamá-, el autor reflexiona a La Estrella de Panamá sobre su trayectoria y sobre el papel de la literatura en la vida cotidiana. “Soy ingeniero industrial y tengo un MBA con especialización en finanzas. He trabajado más de 30 años en la industria financiera local, desarrollando toda mi carrera en Grupo Melo, donde actualmente soy CFO [director financiero]. Me siento agradecido con esta empresa, que ha sido mi casa profesional y me ha brindado grandes oportunidades de crecimiento”, cuenta. Jaspe nació en la ciudad de Panamá, pero mantiene un vínculo cercano con Chiriquí. “Mi familia materna es de Boquete. Muchos de los paisajes y recuerdos de mi infancia allí han sido el germen de cuentos y escenas dentro de mis novelas”. Su acercamiento a la literatura se remonta a la infancia. “Seguramente fue gracias a mi madre, quien era una lectora entusiasta. Ella me conseguía libros que incluían resúmenes ilustrados por capítulo. Durante la adolescencia seguí leyendo con interés, y esa costumbre me ha acompañado a lo largo de los años. El descubrimiento de la obra de Julio Cortázar despertó en mí una especial fascinación por el cuento. Sin embargo, fue en 2014 cuando di el paso que había postergado durante mucho tiempo: me inscribí en el Diplomado de Literatura Creativa de la Universidad Tecnológica de Panamá. Esa experiencia marcó un antes y un después”. Luego vinieron más estudios: “Después hice muchos cursos locales y extranjeros. Y todo esto me despertó un interés por algo más formal. Por eso cursé una maestría en Estudios Literarios en la Universitat de Barcelona. Además de la educación formal, lo más importante fue el contacto con otros escritores”.

La escritura como equilibrio

Aunque su carrera ha estado vinculada a las finanzas, la literatura se convirtió en un espacio de equilibrio, cuenta. “La literatura apareció como una necesidad personal más que una elección. Tal vez todos los seres humanos tenemos esa necesidad y no siempre somos conscientes de ella. Nos acostumbramos a las palabras duras y olvidamos disfrutar el lenguaje. Cuando uno despierta —cuando le da permiso a la conciencia para actuar— se vuelve inevitable escuchar y expresarse. Yo lo hago a través de la literatura”. Jaspe afirma que el cuento es su “territorio natural”. “Me atrae su economía, su capacidad para condensar un mundo en unas pocas páginas. En los últimos años, la novela me ha permitido explorar otros ritmos y profundidades. En verdad, soy narrador: cuento y novela me van bien”. Su primer reconocimiento llegó en 2014, cuando obtuvo el Premio Nacional de Cuento José María Sánchez con “Arcanos mayores”. Un año después ganó el Premio Centroamericano Rogelio Sinán con “Origen del Ninfa”. En 2025 sumó tres distinciones: el Premio de Narrativa Ariel Barría Alvarado con “La conspiración de las garzas”, y el Ricardo Miró en cuento y novela. “Recuerdo perfectamente el primero. Estaba en mi oficina cuando recibí la llamada. Se me salieron las lágrimas. Me encerré en el baño. Nadie entendía qué pasaba”.

Vale la pena el riesgo y el esfuerzo

Sobre el reciente doble reconocimiento, comenta: “Que autores del calibre de los jurados hayan escogido mis obras me confirma que vale la pena el riesgo y el esfuerzo. Más que el premio en sí, lo que me conmueve es la certeza de que el trabajo, la búsqueda y la duda también pueden tener una recompensa luminosa.” Sobre las obras premiadas explica: “El libro de cuentos se titula ‘Otra vez la noche’. Es una galería de intimidades urbanas donde personajes comunes enfrentan momentos que los desbordan. Los relatos exploran el deseo, la pérdida, la culpa y las tensiones en las relaciones humanas. La novela se llama ‘Veneno adentro’. Es una novela negra en la que un asistente de fiscal investiga el envenenamiento de un inspector de policía. A medida que profundiza en el caso, debe confrontar sus propios traumas y se ve atrapado en una red de poder, tensiones políticas y verdades ocultas”. Ambas obras, señala, tienen un largo proceso detrás. “Veneno adentro’ nació en 2016, inspirada en un caso real ocurrido en Panamá. Algunos cuentos de ‘Otra vez la noche’ fueron escritos mucho antes. Necesito tiempo para concretar las ideas, buscar las palabras, explorar emociones y elegir la voz adecuada. Mis textos necesitan descansar para madurar”.

La mirada del escritor