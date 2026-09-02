Querían secuestrar a Mbappé: Revelan detalles inéditos de la investigación

El nombre de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, figuró dentro de una lista de posibles secuestros, esto según reveló el sitio francés Le Parisien. De acuerdo con el medio, una banda criminal tenía entre sus planes llevar a cabo un secuestro en contra del internacional francés.

Mbappé estaba dentro de una lista de 26 personas, entre ellas famosos cantantes, empresario importantes entre otras personas de alto perfil como el francés. Lo que más llama la atención de este caso es que los hilos de la banda criminal estaba siendo liderados por un joven de apenas 18 años desde la cárcel.

El supuesto cerebro de toda la operación sería Clément L., un franco-suizo al que también se le apoda como ‘Lester Z’, quien en estos momentos se encuentra en prisión y en aislamiento.

Hay que destacar que el secuestro o el intento del mismo no se llegó a producir, sin embargo Mbappé si estaba dentro de la lista de estas 26 personas según reveló el diario francés. Todo habría iniciado luego de una investigación a un relojero en el mes de abril en Neuilly-sur-Seine. Las investigaciones terminaron conduciendo hacia el joven de 18 años.

“Este joven de 18 años, encarcelado por robo a mano armada y proxenetismo, planeaba atacar a 26 personas: futbolistas, raperos y empresarios adinerados. Fue identificado tras el asalto a un relojero el pasado abril en Neuilly-sur-Seine”, señaló el mencionado medio francés.

Dentro de los planes de esta banda criminal era el secuestro y agresiones en contra de las personas de la lista, sin embargo la policía sigue investigando el caso y a los diferentes sospechosos de la red criminal. “Clement L. fue acusado junto con un cómplice el 21 de agosto de 2026 en Nanterre (Hauts-de-Seine) de robo organizado. Este joven, delgado y de pelo largo, es sospechoso de ser el cerebro detrás de una serie de allanamientos de morada y secuestros perpetrados o en preparación entre el 11 de abril y el 19 de agosto en Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d’Oise) y Santenay (Côte-d’Or)”, se detalló en la información del medio francés.