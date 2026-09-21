Venezolano resulta herido de bala durante operativo de ICE: lo que se sabe hasta ahora

Un venezolano de 28 años resultó herido de bala durante un operativo migratorio de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ocurrido el pasado domingo en Texas.
Según dio a conocer el medio Voz media, el hombre identificado como Wilber Garcés Peréz, fue interceptado por agentes del ICE cuando el mismo viajaba en su carro y se encontraba realizando laboras como repartidor de DoorDash (servicio de delivery).
Robert Luckritz, jefe de los servicios médicos de emergencia de Austin-Travis, informó que Garcés Pérez recibió al menos un impacto de bala en el torso. Fue trasladado al Dell Seton Medical Center en condición grave, aunque posteriormente se reportó estable.
Las circunstancias del disparo aún no están completamente esclarecidas y existen versiones diferentes sobre lo ocurrido. La jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, señaló que recibió información sobre una breve persecución a pie antes del incidente, aunque no precisó cómo se produjo el disparo.
La abogada de Garcés Pérez, Kate Lincoln-Goldfinch, ofreció una versión distinta. Según declaró a medios estadounidenses y publicó en redes sociales, los agentes habrían rodeado el vehículo y disparado contra el automóvil mientras su cliente realizaba una entrega de comida, según el medio.
El concejal de Austin Mike Siegel también declaró a KVUE que observó al menos dos impactos en la parte trasera del vehículo. La Policía de Austin aclaró que ninguno de sus agentes realizó disparos y que sus funcionarios participaron en el manejo del tráfico y posteriormente en la investigación.
El medio también dio a conocer que tras recibir atención médica, Garcés Pérez quedó bajo custodia federal. Su abogada y un abogado del hospital señalaron que el hombre fue dado de alta alrededor de las 4:30 p.m. y entregado a ICE. Posteriormente, su familia tuvo dificultades para conocer su paradero.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que Garcés Pérez permanece bajo custodia federal y señaló que enfrenta un proceso de expulsión de Estados Unidos.
También existen versiones contrapuestas sobre su situación migratoria. Según el DHS y fuentes federales citadas por Voz Media, Garcés Pérez se encontraba en situación migratoria irregular y tenía una orden final de expulsión.
Este acto a creado una ola de protestas en Estados Unidos, por quienes aseguran que se trató de un acto injustificado y abuso de poder por parte de las autoridades.
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