Venezolano resulta herido de bala durante operativo de ICE: lo que se sabe hasta ahora

Un venezolano de 28 años resultó herido de bala durante un operativo migratorio de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ocurrido el pasado domingo en Texas.

Según dio a conocer el medio Voz media, el hombre identificado como Wilber Garcés Peréz, fue interceptado por agentes del ICE cuando el mismo viajaba en su carro y se encontraba realizando laboras como repartidor de DoorDash (servicio de delivery).

Robert Luckritz, jefe de los servicios médicos de emergencia de Austin-Travis, informó que Garcés Pérez recibió al menos un impacto de bala en el torso. Fue trasladado al Dell Seton Medical Center en condición grave, aunque posteriormente se reportó estable.

Las circunstancias del disparo aún no están completamente esclarecidas y existen versiones diferentes sobre lo ocurrido. La jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, señaló que recibió información sobre una breve persecución a pie antes del incidente, aunque no precisó cómo se produjo el disparo.