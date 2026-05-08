Mulino y Felipe VI fortalecen cooperación entre Panamá y España en reunión bilateral

El presidente José Raúl Mulino sostuvo este viernes 8 de mayo una reunión bilateral con el rey de España Felipe VI en la ciudad de San José, en el marco de la toma de posesión de la nueva mandataria costarricense, Laura Fernández.

Durante el encuentro, ambos líderes abordaron temas relacionados con cooperación internacional, comercio, inversiones, seguridad, energía, el sector marítimo y la geopolítica global, reforzando la estrecha relación diplomática entre Panamá y España.

Felipe VI expresó la disposición de España de continuar apoyando a Panamá en distintos ámbitos estratégicos. “Tenemos que apoyarnos mucho en comercio, el derecho internacional y los valores que nos han permitido llegar hasta aquí”, manifestó el monarca español.

Asimismo, reconoció el papel de Panamá como facilitador clave del comercio internacional, especialmente por su posición geográfica y el impacto del Canal en la economía global.

Por su parte, Mulino explicó los esfuerzos de su administración para estabilizar las finanzas públicas, lo que permitirá que la economía panameña crezca entre un 4% y 5% este año, posicionándose entre las de mayor crecimiento en América Latina.

El mandatario también destacó el auge del turismo en el país y señaló que el Aeropuerto Internacional de Tocumen ha superado a México en manejo de pasajeros dentro de la región. Este crecimiento impulsará la ampliación de la terminal aérea y permitirá a Copa Airlines avanzar en la compra de 69 nuevos aviones.

Mulino detalló que Panamá desarrolla importantes inversiones en sectores como salud, carreteras y transporte público, incluyendo la construcción de la Línea 3 del Metro, que contempla un túnel bajo el Canal de Panamá para mejorar la conectividad entre la capital y el oeste del país.

Además, aseguró que su gobierno mantiene una fuerte estrategia contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal, fenómeno que —según indicó— se ha reducido significativamente en los últimos meses.

En materia de servicios públicos, el presidente panameño afirmó que su administración ejecuta un programa estructurado para modernizar el sistema de distribución de agua potable en todo el país.

“Tenemos un sistema muy complicado, pero estamos trabajando en eso”, señaló Mulino durante la reunión.

El mandatario también agradeció al rey Felipe VI el respaldo de España en relación con las listas discriminatorias internacionales. Indicó que Panamá ya logró salir de dos de estas listas y continúa trabajando para abandonar la lista fiscal, la última pendiente.

El reconocimiento también se extendió a los programas sociales que España desarrolla en cooperación con Panamá, especialmente aquellos impulsados por el Despacho de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino.

En la reunión participaron además el canciller panameño, Javier Martínez Acha; el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.