Caimán babillo es rescatado en terrenos cercanos a un hotel en Colón

Agentes de la Policía Nacional rescataron un caimán babillo que se encontraba en la playa Tortuga, en terrenos aledaños a un hotel de la localidad, en la provincia de Colón.

La alerta fue recibida por ciudadanos de la zona, por lo que agentes del Servicio Policial Ambiental, Rural y Turístico se trasladaron hasta el lugar para atender la situación.

De acuerdo con la Policía Nacional, los agentes aplicaron los protocolos de seguridad establecidos para realizar el rescate y manejo del ejemplar, con el objetivo de proteger a los bañistas, turistas y demás personas que se encontraban en el área.

El caimán babillo, también conocido como caimán de anteojos, es una especie carnívora de la familia Alligatoridae, nativa de distintas zonas de Centroamérica y Sudamérica.

La especie habita principalmente en ríos, lagos, ciénagas, pantanos y otros cuerpos de agua, por lo que su presencia en zonas cercanas a estos ecosistemas puede requerir la intervención de personal especializado cuando existe contacto con áreas frecuentadas por personas.