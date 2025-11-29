Recién nacida es encontrada abandonada en Tinajitas; se encuentra estable

Una alerta ciudadana recibida a través de la línea 104 permitió el hallazgo este sábado 29 de noviembre de una recién nacida que había sido abandonada en los alrededores de los tanques de reserva de agua del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (Idaan), en el sector de Tinajitas, corregimiento de Omar Torrijos.

Agentes de la Policía Nacional acudieron de inmediato al sitio y trasladaron a la bebé a la policlínica Generoso Guardia, donde fue atendida por personal médico.

El personal sanitario, de acuerdo con la Policía Nacional, informó que la menor, de aproximadamente cuatro horas de nacida al momento del rescate, se encontraba en condición estable.

Las autoridades policiales han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el abandono e identificar a los responsables.